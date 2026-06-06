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На ВОТ Донетчины СБС нанесли удар по 90-му инженерно-саперному полку оккупантов, который строил линию Суровикина. ВИДЕО

Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 5 июня нанесли массированный удар по месту дислокации 90-го отдельного инженерно-саперного полка 51-й армии РФ в поселке Пионерское на временно оккупированной территории Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

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"Найдём каждого. Пионерское логово 90-го саперного полка 51-й армии, который минировал и возводил линию Суровикина на оккупированной Херсонщине", — говорится в сообщении.

"Птахами СБС ночью 5 июня нанесен массированный удар в п. Пионерское, ВОТ Донецкой обл. по ТПД 90-го отдельного инженерно-саперного полка 51-й армии РФ — отдельный инженерно-саперный полк (комплектованный из червей Тюмени и Ямала)", — сообщил Мадяр.

Этот полк минировал и строил линию Суровикина на Херсонском и Запорожском направлениях, выполнял саперные задачи в Бахмуте и Авдеевке.

Помимо боевых задач, осуществляет подготовку специалистов инженерно-технического дела, разработку и внедрение новых перспективных боеприпасов.

"Мы вас ищем и тщательно разрабатываем, экзотические черви.
Смазывайте глаза и выпускайте тушканов каждую ночь", — обратился Мадяр к оккупантам.

Горели ночью:

  • грузовики,
  • логистика,
  • подстанции, вплоть до Мариупольского порта.

Операция по разработке и координации вновь созданного Центра глубинных поражений СБС.

Онлайн-табло СБС "ПІДРАХУЙКА"

Автор: 

Донецкая область (12410) Силы беспилотных систем (512)
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Злі Птахи у Мадяра.... Хижі...
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06.06.2026 19:36 Ответить
Мені один момент дуже сподобався... Виведені у вікна двоповерхової будівлі, труби "буржуйок". Я таке бачив років двадцять тому, у одному селищі, при кварцитовому кар'єрі. Коли Союз розвалився, то не було коштів для роботи котельної (працювала на мазуті). Люди у кухнях влаштували пічки, і точно так само вивели труби у вікна...
І тут, бачу - те саме. "Процвітання" по-путінськи...
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06.06.2026 20:00 Ответить
Сапери... відкопаютья!
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06.06.2026 19:37 Ответить
Не зря я любила авіомоделювання
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06.06.2026 19:46 Ответить
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06.06.2026 19:53 Ответить
дуже гарно підпалили сраки москалям!!!
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06.06.2026 19:56 Ответить
 
 