На ВОТ Донетчины СБС нанесли удар по 90-му инженерно-саперному полку оккупантов, который строил линию Суровикина. ВИДЕО
Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 5 июня нанесли массированный удар по месту дислокации 90-го отдельного инженерно-саперного полка 51-й армии РФ в поселке Пионерское на временно оккупированной территории Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.
"Найдём каждого. Пионерское логово 90-го саперного полка 51-й армии, который минировал и возводил линию Суровикина на оккупированной Херсонщине", — говорится в сообщении.
"Птахами СБС ночью 5 июня нанесен массированный удар в п. Пионерское, ВОТ Донецкой обл. по ТПД 90-го отдельного инженерно-саперного полка 51-й армии РФ — отдельный инженерно-саперный полк (комплектованный из червей Тюмени и Ямала)", — сообщил Мадяр.
Этот полк минировал и строил линию Суровикина на Херсонском и Запорожском направлениях, выполнял саперные задачи в Бахмуте и Авдеевке.
Помимо боевых задач, осуществляет подготовку специалистов инженерно-технического дела, разработку и внедрение новых перспективных боеприпасов.
"Мы вас ищем и тщательно разрабатываем, экзотические черви.
Смазывайте глаза и выпускайте тушканов каждую ночь", — обратился Мадяр к оккупантам.
Горели ночью:
- грузовики,
- логистика,
- подстанции, вплоть до Мариупольского порта.
Операция по разработке и координации вновь созданного Центра глубинных поражений СБС.
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