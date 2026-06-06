На ВОТ Донетчины СБС нанесли удар по 90-му инженерно-саперному полку оккупантов, который строил линию Суровикина. ВИДЕО

Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 5 июня нанесли массированный удар по месту дислокации 90-го отдельного инженерно-саперного полка 51-й армии РФ в поселке Пионерское на временно оккупированной территории Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

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"Найдём каждого. Пионерское логово 90-го саперного полка 51-й армии, который минировал и возводил линию Суровикина на оккупированной Херсонщине", — говорится в сообщении.

"Птахами СБС ночью 5 июня нанесен массированный удар в п. Пионерское, ВОТ Донецкой обл. по ТПД 90-го отдельного инженерно-саперного полка 51-й армии РФ — отдельный инженерно-саперный полк (комплектованный из червей Тюмени и Ямала)", — сообщил Мадяр.

Этот полк минировал и строил линию Суровикина на Херсонском и Запорожском направлениях, выполнял саперные задачи в Бахмуте и Авдеевке.



Помимо боевых задач, осуществляет подготовку специалистов инженерно-технического дела, разработку и внедрение новых перспективных боеприпасов.



"Мы вас ищем и тщательно разрабатываем, экзотические черви.

Смазывайте глаза и выпускайте тушканов каждую ночь", — обратился Мадяр к оккупантам.

Горели ночью:

грузовики,

логистика,

подстанции, вплоть до Мариупольского порта.

Операция по разработке и координации вновь созданного Центра глубинных поражений СБС.



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