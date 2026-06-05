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Новини Тіньовий флот Росії
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Уночі СБС уразили 5 вантажних суден у портах Маріуполя, Бердянська та у прибережних водах ТОТ. ВIДЕО

Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України провели операцію в глибокому тилу ворога, завдавши нищівного удару по морській логістиці та контрабандних маршрутах російських загарбників в Азовському морі. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч на 5 червня підрозділи СБС успішно атакували одразу п'ять вантажних суден окупантів.

Удари було завдано по ворожих плавзасобах, які перебували в акваторіях тимчасово окупованих портів Маріуполя та Бердянська, а також у прибережних водах ТОТ. Зазначається, що під приціл українських воїнів потрапили судна-суховантажі та танкер, які країна-агресорка використовувала у військових цілях.

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Російські чорноморські мародери намагалися діяти приховано: вони зафарбовували назви суден і вимикали радари для навігації. У такий спосіб загарбники здійснювали тиху крадіжку українського зерна з окупованих територій, а на зворотному шляху перекидали військові вантажі, озброєння та горючо-мастильні матеріали для потреб окупаційного угруповання військ.

"Контрабандну логістику окупанта слід зупинити. Птахи 1 ОЦ Сил Безпілотних Систем ввічливо відвідали суховантажі та танкер. Гарна оптика, важкі стокілограмові аргументи", - зазначають автори публікації.

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Автор: 

Бердянськ (460) Маріуполь (3246) Запорізька область (4939) Донецька область (11279) Сили безпілотних систем (515) Маріупольський район (104) Бердянський район (30)
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Топ коментарі
+15
Єдині дієві санкції, а не ото то все... Такі санкції треба запроваджувати по всій рф.
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05.06.2026 12:54 Відповісти
+7
0:23 - прямо у ходову рубку, усі компаса покорьожило...
0:57 - вахта встигла зїбаться з ходової рубки після першого ураження...
1:05 - прильот теж якісний у надбудову
1:16 - ураження п'ятого балкера у рубку теж ювелірно.
Але ж гарно, після водіїв-далекобійників на Р-280 тепер ще узялись і за кацо-моряків на Азові.
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05.06.2026 13:14 Відповісти
+6
як давно ми чекали на цю новину
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05.06.2026 12:56 Відповісти
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Єдині дієві санкції, а не ото то все... Такі санкції треба запроваджувати по всій рф.
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05.06.2026 12:54 Відповісти
жорстока утилізація плавучих транспортних засобів - це неможливість нормально найняти команду, неможливість жодної мінімальної страховки - а значить неможливість предметно домовитися про будь-яку навіть рамкову угоду із потенційним контрагентом, зацікавленим у придбанні російської продукції або краденого українського збіжжя.
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05.06.2026 13:11 Відповісти
Поражение дроном несущим 30кг выбухивки в рубку, я бы не назвал жёсткой утилизацией плавучих средств. Хотя на безрыбье и рак рыба😏
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05.06.2026 13:27 Відповісти
це корита класу річка-море, і кацапи на них везуть крадене зерно без усіляких страховок до зернових терміналів портів Ростова, Азова та Таганрога. А міжнародні перевезення збіжжя рф виконує з новоросійських терміналів - зернового термінала НЗТ, із зернового термінала КСК, ну і ще з термінала порту Тамань. Але це вже балкерами іншого класу.
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05.06.2026 13:40 Відповісти
Ну ничо так. Санкции против теневого флота в действии.
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05.06.2026 12:54 Відповісти
як давно ми чекали на цю новину
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05.06.2026 12:56 Відповісти
Нещасливе Чорне море. Скільки в ньому опинилось кацапського лайна. Від руцьких мерзотників, їх іржавих корит, до нафтових пляжів
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05.06.2026 12:57 Відповісти
0:23 - прямо у ходову рубку, усі компаса покорьожило...
0:57 - вахта встигла зїбаться з ходової рубки після першого ураження...
1:05 - прильот теж якісний у надбудову
1:16 - ураження п'ятого балкера у рубку теж ювелірно.
Але ж гарно, після водіїв-далекобійників на Р-280 тепер ще узялись і за кацо-моряків на Азові.
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05.06.2026 13:14 Відповісти
так, бо кацапи розуміють тільки силу. Ніякі переговори та домовленності на папері, не допоможуть встановити мир. Мир без росії.
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05.06.2026 13:17 Відповісти
Дуже добре. Потрібно було ще й потопити їх морськими дронами
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05.06.2026 13:24 Відповісти
на жаль завести БЕКи через загородження у Керченській протоці неможливо.
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05.06.2026 13:43 Відповісти
Головне - дай Бог сил, доброго здоров'я та багато років щасливого життя тим Героям, що це зробили!
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05.06.2026 13:26 Відповісти
Не все мародерам масниця. Міндичів з двушечками треба так само ×ерачити, бо хрін доходить.
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05.06.2026 13:32 Відповісти
Краще пізно, аніж ніколи.
Слава ЗСУ!
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05.06.2026 13:33 Відповісти
 
 