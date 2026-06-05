Уночі СБС уразили 5 вантажних суден у портах Маріуполя, Бердянська та у прибережних водах ТОТ. ВIДЕО

Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України провели операцію в глибокому тилу ворога, завдавши нищівного удару по морській логістиці та контрабандних маршрутах російських загарбників в Азовському морі. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч на 5 червня підрозділи СБС успішно атакували одразу п'ять вантажних суден окупантів.

Удари було завдано по ворожих плавзасобах, які перебували в акваторіях тимчасово окупованих портів Маріуполя та Бердянська, а також у прибережних водах ТОТ. Зазначається, що під приціл українських воїнів потрапили судна-суховантажі та танкер, які країна-агресорка використовувала у військових цілях.

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Російські чорноморські мародери намагалися діяти приховано: вони зафарбовували назви суден і вимикали радари для навігації. У такий спосіб загарбники здійснювали тиху крадіжку українського зерна з окупованих територій, а на зворотному шляху перекидали військові вантажі, озброєння та горючо-мастильні матеріали для потреб окупаційного угруповання військ.

"Контрабандну логістику окупанта слід зупинити. Птахи 1 ОЦ Сил Безпілотних Систем ввічливо відвідали суховантажі та танкер. Гарна оптика, важкі стокілограмові аргументи", - зазначають автори публікації.

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