Донецький аеропорт тепер під вогневим контролем України, - СБС. ВIДЕО

1 Окремий центр Сил безпілотних систем (14-й полк) повідомив про встановлення вогневого контролю над Донецьким аеропортом. За даними підрозділу, українські оператори дронів системно знищують інфраструктуру, яку російські війська використовували для логістики та запуску ударних безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі 1 ОЦ СБС відповідальний за операцію офіцер 1 Окремого центру Серафим Гордієнко на псевдо Фалько.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Окупанти перетворили ДАП на військово-логістичний хаб та ключовий майданчик для запусків ударних БпЛА "Шахед". Наш підрозділ планомірно випалює ворожу інфраструктуру, роблячи функціонування аеродрому неможливим", - наголосив він.

Наші оператори ударних дронів нищать пускові установки, транспортні машини та ліквідують розрахунки безпосередньо на злітній смузі. Паралельно ми ведемо системне полювання на мобільні вогневі групи та ППО противника, що змушує ворога скасовувати вильоти.

Ураженням інженерної техніки, паливних заправників та логістичних вузлів ми повністю деградуємо аеродромну екосистему. Результат нашої роботи – ліквідовані установки "Шахедів", знищені будівельні крани, ворожа автомобільна техніка та склади майна.

Також дивіться: Ракети SCALP вдарили по місцю зберігання ворожих БпЛА в Донецькому аеропорту, - Генштаб. ВIДЕО

Перша в сучасній історії операція такого типу

"Вогневий контроль ДАП, який здійснював 1 ОЦ – це приклад асиметричної операції, в якій винятково невеликими силами були зірвані оперативно-стратегічні плани противника. Це те, що робить нас – нами", – заявив Серафим "Фалько" Гордієнко.

"Не так давно окупанти почувалися там у безпеці і планували терористичні атаки на наші міста. Відтепер ми перетворили Донецький аеропорт на пастку для ворога. Безпечного тилу для окупантів не існує. Сховатись і захиститись – неможливо", - наголосив Гордієнко.

Читайте: Ракетами ATACMS та SCALP уражено місце зберігання та пуску "шахедів" у донецькому аеропорту, - Генштаб. ВIДЕО