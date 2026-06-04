РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11898 посетителей онлайн
Новости Видео Битва за Донецкий аэропорт Результаты работы подразделений СБС
1 708 4

Донецкий аэропорт теперь находится под огневым контролем Украины, - СБС. ВИДЕО

1-й Отдельный центр Сил беспилотных систем (14-й полк) сообщил об установлении огневого контроля над Донецким аэропортом. По данным подразделения, украинские операторы дронов систематически уничтожают инфраструктуру, которую российские войска использовали для логистики и запуска ударных беспилотников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram-канале 1 ОЦ СБС ответственный за операцию офицер 1 Отдельного центра Серафим Гордиенко под псевдонимом Фалько.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Оккупанты превратили ДАП в военно-логистический хаб и ключевую площадку для запусков ударных БпЛА "Шахед". Наше подразделение планомерно выжигает вражескую инфраструктуру, делая функционирование аэродрома невозможным", — подчеркнул он.

Наши операторы ударных дронов уничтожают пусковые установки, транспортные машины и ликвидируют расчеты непосредственно на взлетной полосе. Параллельно мы ведем системную охоту на мобильные огневые группы и ПВО противника, что заставляет врага отменять вылеты.
Поражением инженерной техники, топливных заправщиков и логистических узлов мы полностью деградируем аэродромную экосистему. Результат нашей работы – ликвидированные установки "Шахедов", уничтоженные строительные краны, вражеская автомобильная техника и склады имущества.

Смотрите также: Ракеты SCALP нанесли удар по месту хранения вражеских БПЛА в Донецком аэропорту, – Генштаб. ВИДЕО

Первая в современной истории операция такого типа

"Огневой контроль ДАП, который осуществлял 1 ОЦ – это пример асимметричной операции, в которой исключительно небольшими силами были сорваны оперативно-стратегические планы противника. Это то, что делает нас – нами", – заявил Серафим "Фалько" Гордиенко.

"Не так давно оккупанты чувствовали себя там в безопасности и планировали террористические атаки на наши города. Отныне мы превратили Донецкий аэропорт в ловушку для врага. Безопасного тыла для оккупантов не существует. Спрятаться и защититься – невозможно", – подчеркнул Гордиенко.

Читайте: Ракеты ATACMS и SCALP поразили место хранения и запуска "шахедов" в донецком аэропорту, – Генштаб. ВИДЕО

Автор: 

донецкий аэропорт (537) Силы беспилотных систем (506)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чергова гарна новина...
показать весь комментарий
04.06.2026 21:11 Ответить
Тепер потрібно йти вперед і його звільнити разом з Донецьком!
показать весь комментарий
04.06.2026 21:19 Ответить
Давай, йди вперед. Поки ти не приїдеш з Польщі в окоп, ніхто не піде. Чекаєш депортації?
показать весь комментарий
04.06.2026 21:26 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2026 21:28 Ответить
 
 