Донецкий аэропорт теперь находится под огневым контролем Украины, - СБС. ВИДЕО

1-й Отдельный центр Сил беспилотных систем (14-й полк) сообщил об установлении огневого контроля над Донецким аэропортом. По данным подразделения, украинские операторы дронов систематически уничтожают инфраструктуру, которую российские войска использовали для логистики и запуска ударных беспилотников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram-канале 1 ОЦ СБС ответственный за операцию офицер 1 Отдельного центра Серафим Гордиенко под псевдонимом Фалько.

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"Оккупанты превратили ДАП в военно-логистический хаб и ключевую площадку для запусков ударных БпЛА "Шахед". Наше подразделение планомерно выжигает вражескую инфраструктуру, делая функционирование аэродрома невозможным", — подчеркнул он.

Наши операторы ударных дронов уничтожают пусковые установки, транспортные машины и ликвидируют расчеты непосредственно на взлетной полосе. Параллельно мы ведем системную охоту на мобильные огневые группы и ПВО противника, что заставляет врага отменять вылеты.

Поражением инженерной техники, топливных заправщиков и логистических узлов мы полностью деградируем аэродромную экосистему. Результат нашей работы – ликвидированные установки "Шахедов", уничтоженные строительные краны, вражеская автомобильная техника и склады имущества.

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Первая в современной истории операция такого типа

"Огневой контроль ДАП, который осуществлял 1 ОЦ – это пример асимметричной операции, в которой исключительно небольшими силами были сорваны оперативно-стратегические планы противника. Это то, что делает нас – нами", – заявил Серафим "Фалько" Гордиенко.

"Не так давно оккупанты чувствовали себя там в безопасности и планировали террористические атаки на наши города. Отныне мы превратили Донецкий аэропорт в ловушку для врага. Безопасного тыла для оккупантов не существует. Спрятаться и защититься – невозможно", – подчеркнул Гордиенко.

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