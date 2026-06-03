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Новини Тіньовий флот Росії
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У Франції взяли під варту капітана російського танкера тіньового флоту Tagor

наручники

У Франції взяли під варту капітана російського нафтового танкера Tagor, який був затриманий французькими військовими біля узбережжя Бретані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Le Monde.

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Затримання капітана та звинувачення

За даними прокуратури, капітан судна, громадянин Росії, може отримати до одного року ув’язнення та штраф у розмірі 150 тисяч євро. Йдеться про відсутність належного прапора судна та відмову виконати вимогу зупинки в морі.

Також може бути ухвалене рішення про конфіскацію судна, — повідомили у прокуратурі Бреста.

Окремо зазначається, що такі самі санкції можуть бути застосовані і до судновласника, особу якого наразі встановлюють.

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Реакція та перебіг подій

Після затримання французькі військові супроводили танкер Tagor до бухти Дуарнене у департаменті Фіністер. Там прокуратура відкрила розслідування.

Танкер був зупинений французькими військово-морськими силами під час патрулювання.

Також читайте: Велика Британія допомогла французькому флоту затримати російський підсанкційний танкер, - Sky News

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затримання (4315) санкції (13198) флот (491) Франція (3340)
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Макрон снова всем показует свою пипиську.
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03.06.2026 20:46 Відповісти
и шо тепеоь ***** должно свою армию ввести в францию
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03.06.2026 21:17 Відповісти
Ну, якщо капітан "рускаязичьний" - то так, повинна.
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03.06.2026 21:59 Відповісти
Якщо капітан "рускаязичьний" - то так, повинно.
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03.06.2026 22:01 Відповісти
 
 