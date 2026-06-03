У Франції взяли під варту капітана російського танкера тіньового флоту Tagor
У Франції взяли під варту капітана російського нафтового танкера Tagor, який був затриманий французькими військовими біля узбережжя Бретані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Le Monde.
Затримання капітана та звинувачення
За даними прокуратури, капітан судна, громадянин Росії, може отримати до одного року ув’язнення та штраф у розмірі 150 тисяч євро. Йдеться про відсутність належного прапора судна та відмову виконати вимогу зупинки в морі.
Також може бути ухвалене рішення про конфіскацію судна, — повідомили у прокуратурі Бреста.
Окремо зазначається, що такі самі санкції можуть бути застосовані і до судновласника, особу якого наразі встановлюють.
Реакція та перебіг подій
Після затримання французькі військові супроводили танкер Tagor до бухти Дуарнене у департаменті Фіністер. Там прокуратура відкрила розслідування.
Танкер був зупинений французькими військово-морськими силами під час патрулювання.
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