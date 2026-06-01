Велика Британія допомогла французькому флоту затримати російський підсанкційний танкер, - Sky News

Британські військові допомогли французькому флоту перехопити в Атлантичному океані нафтовий танкер, що підпадає під міжнародні санкції та прямував з Росії.

Про це пише Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Допомога з боку Великої Британії

За словами речника Міністерства оборони Великої Британії, британські сили на гелікоптері з борту корабля HMS Somerset надавали підтримку французькому флоту у вигляді спостереження та відстеження перед тим, як його військові піднялися на борт танкера.

"Разом із нашими союзниками ми посилюємо наші заходи проти суден "тіньового флоту", щоб перекрити фінансування, яке живить незаконне вторгнення Путіна в Україну",- сказав він.

Водночас в офісі прем'єра Британії відкинули припущення, що Велика Британія не має військових можливостей для проведення операції з захоплення танкера "тіньового флоту".

"Велика Британія перешкоджає та стримує судна "тіньового флоту" та їхню шкідливу морську діяльність, і з жовтня 2024 року ми зупинили понад 700 підозрілих суден "тіньового флоту"", – сказав речник британського прем'єра.

Затримання Францією підсанкційного танкера РФ

Раніше повідомлялося, що Військово-морські сили Франції затримали нафтовий танкер РФ Tagor в Атлантичному океані.

