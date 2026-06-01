Велика Британія допомогла французькому флоту затримати російський підсанкційний танкер, - Sky News

Військові Британії та Франції разом перехопили підсанкційний нафтовий танкер

Британські військові допомогли французькому флоту перехопити в Атлантичному океані нафтовий танкер, що підпадає під міжнародні санкції та прямував з Росії.

Про це пише Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Допомога з боку Великої Британії

За словами речника Міністерства оборони Великої Британії, британські сили на гелікоптері з борту корабля HMS Somerset надавали підтримку французькому флоту у вигляді спостереження та відстеження перед тим, як його військові піднялися на борт танкера.

"Разом із нашими союзниками ми посилюємо наші заходи проти суден "тіньового флоту", щоб перекрити фінансування, яке живить незаконне вторгнення Путіна в Україну",- сказав він.

Водночас в офісі прем'єра Британії відкинули припущення, що Велика Британія не має військових можливостей для проведення операції з захоплення танкера "тіньового флоту".

"Велика Британія перешкоджає та стримує судна "тіньового флоту" та їхню шкідливу морську діяльність, і з жовтня 2024 року ми зупинили понад 700 підозрілих суден "тіньового флоту"", – сказав речник британського прем'єра.

Затримання Францією підсанкційного танкера РФ

Раніше повідомлялося, що Військово-морські сили Франції затримали нафтовий танкер РФ Tagor в Атлантичному океані.

а шо самі неяк
01.06.2026 16:39 Відповісти
Згадалося - "Англичанка гадит". 😂😂😂
01.06.2026 16:39 Відповісти
"All the king's horses and all the king's men / Couldn't put Humpty together again"
01.06.2026 16:41 Відповісти
Так а що заважає бізнес робити? Затримують кацапські танкери, зливають нафту і конфісковують її. Результат - профіт в умовах дорогої нафти!
01.06.2026 16:43 Відповісти
Абсолютно крута ідея , стартап кейс неймовірно крутий
01.06.2026 16:45 Відповісти
Давіть московитів на всіх рубежах світу!
нхай на зло нам вєбуть ядерку на червоній площі
01.06.2026 16:44 Відповісти
Ну головне щоб суддя після не відпустив на всі чотири сторони, а то це поки нагадує "спортивну рибалку" - зловив, зважив, відпустив 🤔
01.06.2026 16:49 Відповісти
,,Зупинили понад 700 суден,, Що це значить? Зупинили комерційну діяльність цих суден чи зупинили, зафіксували порушення та відпустили до наступної можливої затримки?
01.06.2026 16:54 Відповісти
Коалиция по задержанию(и последующему отпуску). Представил, если бы это был боевой корабль...
01.06.2026 17:18 Відповісти
 
 