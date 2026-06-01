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Франція затримала російський підсанкційний танкер в Атлантичному океані. ВIДЕО

Військово-морські сили Франції затримали нафтовий танкер РФ Tagor в Атлантичному океані.

Про це повідомив президент Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Вчора вранці (31 травня. - Ред.) Військово-морські сили Франції затримали та провели огляд ще одного нафтового танкера, що перебуває під міжнародними санкціями та прибув із Росії, - Tagor. Наша рішучість залишається незмінною та абсолютною", - наголосив він.

За словами Макрона, операцію було проведено в Атлантичному океані, у відкритому морі, за підтримки кількох партнерів, зокрема Великої Британії, у суворій відповідності до міжнародного морського права.

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Неприпустимо, щоб судна обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України вже понад чотири роки.

Ці судна, які не дотримуються навіть найелементарніших правил мореплавства, також становлять загрозу для навколишнього середовища та безпеки всіх", - підсумував він.

Читайте: Танкери "тіньового флоту" гниють на ходу – можливий великий розлив нафти

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Франція (3340) танкер (563) Макрон Емманюель (1765)
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А потім рішуче вибачиличя і відпустили?
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01.06.2026 09:32 Відповісти
поматросят і бросят
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01.06.2026 09:34 Відповісти
поки що не знайшлося на ті танкери капітана Флінта... сумно.
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01.06.2026 09:54 Відповісти
Тут кракен потрібен...
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01.06.2026 09:55 Відповісти
Круасанами та кофе пригостили?
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01.06.2026 10:46 Відповісти
Найбільший нафтовий танкер у світі це УКРАЇНА що транспортує російську нафту в європу!
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01.06.2026 12:29 Відповісти
 
 