Франція затримала російський підсанкційний танкер в Атлантичному океані. ВIДЕО

Військово-морські сили Франції затримали нафтовий танкер РФ Tagor в Атлантичному океані.

Про це повідомив президент Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Вчора вранці (31 травня. - Ред.) Військово-морські сили Франції затримали та провели огляд ще одного нафтового танкера, що перебуває під міжнародними санкціями та прибув із Росії, - Tagor. Наша рішучість залишається незмінною та абсолютною", - наголосив він.

За словами Макрона, операцію було проведено в Атлантичному океані, у відкритому морі, за підтримки кількох партнерів, зокрема Великої Британії, у суворій відповідності до міжнародного морського права.

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Неприпустимо, щоб судна обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України вже понад чотири роки.

Ці судна, які не дотримуються навіть найелементарніших правил мореплавства, також становлять загрозу для навколишнього середовища та безпеки всіх", - підсумував він.

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