Танкери "тіньового флоту" гниють на ходу – можливий великий розлив нафти

Більше ніж половина нафтових танкерів "тіньового флоту", які перевозять підсанкційну нафту, руйнується й може спричинити велику екологічну катастрофу.

Про це заявив виконавчий директор GMS Partnership Аніл Шарма, передає ЕП з посиланням на Financial Times.

Як зазначив Шарма, щонайменше третину таких суден уже слід відправити на брухт, але реальна частка може бути більшою за половину.

Судновий брокер Clarksons заявляє, що тіньовий флот налічує близько 1800 суден, із яких приблизно 1500 – нафтові або продуктові танкери.

При цьому багатьом із них уже значно понад 20 років – це вік, коли вантажні судна зазвичай утилізують.

Утім, власники підсанкційних суден максимально продовжують строк їхньої експлуатації через прибуткову торгівлю на тлі високих цін на нафту. Водночас санкції фактично заблокували легальні шляхи для їх розбирання та переробки.

У галузі попереджають, що такі судна часто не застраховані, погано обслуговуються та працюють із екіпажами нижчої кваліфікації.

"Тіньовий флот" Росії

У вересні минулого року стало відомо, що Росія нарощує "тіньовий флот" старих танкерів із непрозорою власністю, що дозволяє продавати нафту попри обмеження і цінову "стелю". За оцінкою S&P Global Market Intelligence, наразі близько 17% чинного світового танкерного флоту вже працює в "тіні". Кількість таких суден зросла до 940 на початку року, що на 45% більше, ніж роком раніше.

У березні 2026 року Служба зовнішньої розвідки України отримала інформацію про плани Кремля суттєво збільшити кількість танкерів, які перевозитимуть нафту під російським прапором. Таке рішення пояснюється дедалі частішими випадками затримання танкерів "тіньового флоту" РФ з боку країн Європи та США.

На початку січні стало відомо, що щонайменше 15 танкерів "тіньового" флоту, які беруть участь у перевезенні підсанкційної нафти, за попередні два тижні змінили свої прапори на російські.

Боротьба з російським "тіньовим" флотом

Нагадаємо, раніше розслідування видань LRT, 15min, Eesti Ekspress, and Nekā показало, що, попри жорсткі санкції, російські танкери щодня вивозять нафту через Балтійське море, а допомагають цьому компанії з Литви, Латвії та Естонії.

До того стало відомо, що Європейський Союз готує спільну морську декларацію, яка дозволить країнам союзу проводити інспекції "тіньового флоту" Росії за домовленістю з державами прапора цих суден.

Перед тим Данія оголосила про посилення регулювання проходу нафтових танкерів через свої води, зокрема щодо старих суден, які частіше використовує "тіньовий флот" Росії.