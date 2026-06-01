Франция задержала российский танкер, подпадающий под санкции, в Атлантическом океане

Военно-морские силы Франции задержали нефтяной танкер РФ "Тагор" в Атлантическом океане.

Об этом сообщил президент Эмманюэль Макрон, информирует Цензор.НЕТ.

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"Вчера утром (31 мая. - Ред.) Военно-морские силы Франции задержали и провели досмотр еще одного нефтяного танкера, находящегося под международными санкциями и прибывшего из России, - Tagor. Наша решимость остается неизменной и абсолютной", - подчеркнул он.

По словам Макрона, операция была проведена в Атлантическом океане, в открытом море, при поддержке нескольких партнеров, в частности Великобритании, в строгом соответствии с международным морским правом.

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Недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право и финансировали войну, которую Россия ведет против Украины уже более четырех лет.

Эти суда, которые не соблюдают даже самые элементарные правила мореплавания, также представляют угрозу для окружающей среды и безопасности всех", - подытожил он.

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