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Новости Видео Теневой флот России
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Франция задержала российский танкер, подпадающий под санкции, в Атлантическом океане

Военно-морские силы Франции задержали нефтяной танкер РФ "Тагор" в Атлантическом океане.

Об этом сообщил президент Эмманюэль Макрон, информирует Цензор.НЕТ.

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"Вчера утром (31 мая. - Ред.) Военно-морские силы Франции задержали и провели досмотр еще одного нефтяного танкера, находящегося под международными санкциями и прибывшего из России, - Tagor. Наша решимость остается неизменной и абсолютной", - подчеркнул он.

По словам Макрона, операция была проведена в Атлантическом океане, в открытом море, при поддержке нескольких партнеров, в частности Великобритании, в строгом соответствии с международным морским правом.

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Недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право и финансировали войну, которую Россия ведет против Украины уже более четырех лет.

Эти суда, которые не соблюдают даже самые элементарные правила мореплавания, также представляют угрозу для окружающей среды и безопасности всех", - подытожил он.

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А потім рішуче вибачиличя і відпустили?
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01.06.2026 09:32 Ответить
поматросят і бросят
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01.06.2026 09:34 Ответить
поки що не знайшлося на ті танкери капітана Флінта... сумно.
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01.06.2026 09:54 Ответить
Тут кракен потрібен...
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01.06.2026 09:55 Ответить
Круасанами та кофе пригостили?
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01.06.2026 10:46 Ответить
Найбільший нафтовий танкер у світі це УКРАЇНА що транспортує російську нафту в європу!
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01.06.2026 12:29 Ответить
 
 