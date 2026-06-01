Великобритания помогла французскому флоту задержать российский танкер, подпадающий под санкции, - Sky News

Британские военные помогли французскому флоту перехватить в Атлантическом океане нефтяной танкер, подпадающий под международные санкции и следовавший из России.

Об этом пишет Sky News.

Помощь со стороны Великобритании

По словам представителя Министерства обороны Великобритании, британские силы на вертолете с борта корабля HMS Somerset оказывали поддержку французскому флоту в виде наблюдения и отслеживания перед тем, как его военные поднялись на борт танкера.

"Вместе с нашими союзниками мы усиливаем наши меры против судов "теневого флота", чтобы перекрыть финансирование, которое питает незаконное вторжение Путина в Украину", — сказал он.

В то же время в офисе премьера Великобритании отвергли предположение, что у Великобритании нет военных возможностей для проведения операции по захвату танкера "теневого флота".

"Великобритания препятствует и сдерживает суда "теневого флота" и их вредоносную морскую деятельность, и с октября 2024 года мы остановили более 700 подозрительных судов "теневого флота", — сказал пресс-секретарь британского премьера.

Задержание Францией подпадающего под санкции танкера РФ

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы Франции задержали нефтяной танкер РФ Tagor в Атлантическом океане.

