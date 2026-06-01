Великобритания помогла французскому флоту задержать российский танкер, подпадающий под санкции, - Sky News

Военные Великобритании и Франции совместно перехватили подсанкционный нефтяной танкер

Британские военные помогли французскому флоту перехватить в Атлантическом океане нефтяной танкер, подпадающий под международные санкции и следовавший из России.

Помощь со стороны Великобритании

По словам представителя Министерства обороны Великобритании, британские силы на вертолете с борта корабля HMS Somerset оказывали поддержку французскому флоту в виде наблюдения и отслеживания перед тем, как его военные поднялись на борт танкера.

"Вместе с нашими союзниками мы усиливаем наши меры против судов "теневого флота", чтобы перекрыть финансирование, которое питает незаконное вторжение Путина в Украину", — сказал он.

В то же время в офисе премьера Великобритании отвергли предположение, что у Великобритании нет военных возможностей для проведения операции по захвату танкера "теневого флота".

"Великобритания препятствует и сдерживает суда "теневого флота" и их вредоносную морскую деятельность, и с октября 2024 года мы остановили более 700 подозрительных судов "теневого флота", — сказал пресс-секретарь британского премьера.

Задержание Францией подпадающего под санкции танкера РФ

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы Франции задержали нефтяной танкер РФ Tagor в Атлантическом океане.

а шо самі неяк
01.06.2026 16:39 Ответить
Згадалося - "Англичанка гадит". 😂😂😂
01.06.2026 16:39 Ответить
"All the king's horses and all the king's men / Couldn't put Humpty together again"
01.06.2026 16:41 Ответить
Так а що заважає бізнес робити? Затримують кацапські танкери, зливають нафту і конфісковують її. Результат - профіт в умовах дорогої нафти!
01.06.2026 16:43 Ответить
Абсолютно крута ідея , стартап кейс неймовірно крутий
01.06.2026 16:45 Ответить
Давіть московитів на всіх рубежах світу!
нхай на зло нам вєбуть ядерку на червоній площі
01.06.2026 16:44 Ответить
Ну головне щоб суддя після не відпустив на всі чотири сторони, а то це поки нагадує "спортивну рибалку" - зловив, зважив, відпустив 🤔
01.06.2026 16:49 Ответить
,,Зупинили понад 700 суден,, Що це значить? Зупинили комерційну діяльність цих суден чи зупинили, зафіксували порушення та відпустили до наступної можливої затримки?
01.06.2026 16:54 Ответить
Коалиция по задержанию(и последующему отпуску). Представил, если бы это был боевой корабль...
01.06.2026 17:18 Ответить
 
 