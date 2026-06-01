Задержание Францией подсанкционного танкера РФ "граничит с международным пиратством", - Песков

В Кремле заявили, что задержание Францией подпадающего под санкции танкера, следовавшего из России, является незаконным и «граничит с международным пиратством»

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Что сказал Песков

Так, он заявил, что Россия считает противоправным задержание Францией подпадающего под санкции танкера.

«Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с международным пиратством. Мы абсолютно не согласны с тем, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом», — сказал Песков.

По его словам, РФ принимает меры для защиты своих грузовых судов и «продолжит их с учетом этого негативного опыта».

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы Франции задержали нефтяной танкер РФ Tagor в Атлантическом океане.

