Задержание Францией подсанкционного танкера РФ "граничит с международным пиратством", - Песков

В Кремле заявили, что задержание Францией подпадающего под санкции танкера, следовавшего из России, является незаконным и «граничит с международным пиратством»

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Что сказал Песков

Так, он заявил, что Россия считает противоправным задержание Францией подпадающего под санкции танкера.

«Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с международным пиратством. Мы абсолютно не согласны с тем, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом», — сказал Песков.

По его словам, РФ принимает меры для защиты своих грузовых судов и «продолжит их с учетом этого негативного опыта».

Читайте также: Танкеры «теневого флота» гниют на ходу – возможен крупный разлив нефти

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы Франции задержали нефтяной танкер РФ Tagor в Атлантическом океане.

Читайте также: ЕС может включить еще 20 танкеров «теневого флота» в новый пакет санкций против РФ, — Bloomberg

Диви чучело кацарилівське про піратство щось белькоче,terorarahsa!
01.06.2026 14:16 Ответить
А напад на незалежну суверенну державу, це з яким піратством межує, піськов?
01.06.2026 14:16 Ответить
Вбивця, мародер й збочинець заволав за права?
01.06.2026 14:18 Ответить
Кацапським мудакам важко зрозуміти , що для них закритий шлях
до цивілізованих краін , крапка !!
Сидіть , кончені орки , на своїх болотах , так як ваше місце саме там 🤬
01.06.2026 14:20 Ответить
Муйня - напад на Україну це за гранню людяності
01.06.2026 14:23 Ответить
кацапське лайно гавкає про міжнародне право... здохніть варвари
01.06.2026 14:24 Ответить
нищіть московитів всім світом і всіма способами, вам онуки тільки подякують
01.06.2026 14:25 Ответить
",обізвалися законослухняні свинособаки". Кінець заголовка.

01.06.2026 14:26 Ответить
згадайте як українські нафтодобувні вишки захопили військові з рф ? І нічого, москву навіть не виключили з ІМО за таке піратство.
01.06.2026 14:39 Ответить
01.06.2026 14:41 Ответить
Потрібно було закласти вибухівку в двигун і генератор..а потім звалити...і сказати "це не ми"
01.06.2026 14:43 Ответить
Якщо піратство, то чому конвої не організовуєте? А, ну да, на Балтиці корит на ходу дуже мало, а в Чорному морі взагалі далеко від бази бояться відпливати .
01.06.2026 15:01 Ответить
Они тоже научились в дежурную обеспокоенность играть. Все понимают, что помурыжат и отпустят. С одной стороны игра в санкции, с другой игра в обеспокоенность. Так оно и течет потихоньку.
01.06.2026 15:08 Ответить
Дебіл, піратство це коли у тебе валізу ху....ла заберуть.
01.06.2026 15:09 Ответить
 
 