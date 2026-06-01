Задержание Францией подсанкционного танкера РФ "граничит с международным пиратством", - Песков
В Кремле заявили, что задержание Францией подпадающего под санкции танкера, следовавшего из России, является незаконным и «граничит с международным пиратством»
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Что сказал Песков
Так, он заявил, что Россия считает противоправным задержание Францией подпадающего под санкции танкера.
«Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с международным пиратством. Мы абсолютно не согласны с тем, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом», — сказал Песков.
По его словам, РФ принимает меры для защиты своих грузовых судов и «продолжит их с учетом этого негативного опыта».
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что Военно-морские силы Франции задержали нефтяной танкер РФ Tagor в Атлантическом океане.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
до цивілізованих краін , крапка !!
Сидіть , кончені орки , на своїх болотах , так як ваше місце саме там 🤬
...