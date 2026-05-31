ЄС може внести ще 20 танкерів "тіньового флоту" до нового пакету санкцій проти РФ, - Bloomberg

Європейський Союз може внести до нового, 21-го, пакету санкцій проти Росії обмеження щодо близько 20 танкерів "тіньового флоту" РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg за даними поінформованих співрозмовників.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Так, зазначається, що нині обговорюються такі заходи в межах нового санкційного пакета проти Росії, вони включають запровадження санкцій проти більшої кількості банків, нафтотрейдерів, нафтопереробних заводів та криптооператорів у третіх країнах, які Москва використовує для обходу обмежень блоку.

Також під санкції можуть потрапити близько 20 додаткових танкерів "тіньового флоту".

Згодом санкційний режим може бути поширено на судна, які перевозять скраплений природний газ, який обмежить можливості Кремля створювати "тіньовий флот" для СПГ.

Також читайте: "Тіньовий флот" РФ як інструмент гібридної війни: танкери шпигують за об’єктами НАТО та глушать GPS

Варто зауважити, що ЄС вже запровадив санкції проти сотень суден "тіньового флоту" РФ.

Водночас зауважується, що нові санкції навряд чи включатимуть повну заборону морських перевезень нафти. Кілька держав-членів продовжують виступати проти цього варіанту через нестабільність на Близькому Сході.

Мета нового пакету санкцій

Джерела видання зазначають, що головними цілями нового пакета є подальше зменшення енергетичних доходів Росії та її фінансового сектору, а також позбавлення її військової промисловості необхідних поставок.

Читайте: Зеленський запровадив санкції проти 127 окупантів, відповідальних за ракетні удари, і 29 суден тіньового флоту РФ

Крім того, інші пропозиції щодо наступного 21-го пакету санкцій включають торговельні обмеження на деякі критично важливі мінерали, метали та руди, що використовуються в аерокосмічному секторі Росії, та розробку безпілотників, які Москва використовує для бомбардування українських міст, а також таких технологій, як глушіння сигналу.

Також розглядаються питання експортного контролю для приблизно двох десятків фірм, включно з компаніями з Китаю, Індії, Туреччини та Центральної Азії, які досі постачають Росії товари з обмеженим доступом, що містяться в зброї або необхідні для її виробництва.

Повідомляється, що ЄС має намір завершити розробку та офіційно запропонувати пакет нових санкцій проти РФ на початку червня.

Також читайте: 21-й пакет санкцій проти РФ буде досить жорстким, - глава МЗС Естонії Цахкна