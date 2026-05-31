ЕС может включить еще 20 танкеров "теневого флота" в новый пакет санкций против РФ, - Bloomberg

Европейский Союз может включить в новый, 21-й, пакет санкций против России ограничения в отношении около 20 танкеров "теневого флота" РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников.

Что известно

Отмечается, что в настоящее время обсуждаются такие меры в рамках нового санкционного пакета против России: они включают введение санкций против большего количества банков, нефтетрейдеров, нефтеперерабатывающих заводов и криптооператоров в третьих странах, которые Москва использует для обхода ограничений блока.

Также под санкции могут попасть около 20 дополнительных танкеров "теневого флота".

Впоследствии санкционный режим может быть распространен на суда, перевозящие сжиженный природный газ, что ограничит возможности Кремля создавать "теневой флот" для СПГ.

Нужно отметить, что ЕС уже ввел санкции против сотен судов "теневого флота" РФ.

В то же время отмечается, что новые санкции вряд ли будут включать полный запрет морских перевозок нефти. Несколько государств-членов продолжают выступать против этого варианта из-за нестабильности на Ближнем Востоке.

Цель нового пакета санкций

Источники издания отмечают, что главными целями нового пакета являются дальнейшее сокращение энергетических доходов России и ее финансового сектора, а также лишение ее военной промышленности необходимых поставок.

Кроме того, другие предложения по следующему 21-му пакету санкций включают торговые ограничения на некоторые критически важные минералы, металлы и руды, используемые в аэрокосмическом секторе России, и разработку беспилотников, которые Москва использует для бомбардировки украинских городов, а также таких технологий, как подавление сигнала.

Также рассматриваются вопросы экспортного контроля для примерно двух десятков фирм, включая компании из Китая, Индии, Турции и Центральной Азии, которые до сих пор поставляют России товары с ограниченным доступом, содержащиеся в оружии или необходимые для его производства.

Сообщается, что ЕС намерен завершить разработку и официально предложить пакет новых санкций против РФ в начале июня.

