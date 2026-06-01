УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12938 відвідувачів онлайн
Новини Тіньовий флот Росії
1 274 16

Затримання Францією підсанкційного танкера РФ "межує з міжнародним піратством", - Пєсков

пєсков про затримання Францією танкера

У Кремлі заявили, що затримання Францією підсанкційного танкера, який прямував з Росії, є незаконним і "межує з міжнародним піратством"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що сказав Пєсков

Так, він заявив, що Росія вважає протиправним затримання Францією підсанкційного танкера.

"Ми вважаємо такі дії незаконними, вони межують з міжнародним піратством. Ми абсолютно не згодні, що вони здійснюються у повній відповідності з міжнародним правом", - сказав Пєсков.

За його словами, РФ вживає заходів для захисту своїх вантажних суден і "продовжить їх з урахуванням цього негативного досвіду".

Також читайте: Танкери "тіньового флоту" гниють на ходу – можливий великий розлив нафти

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Військово-морські сили Франції затримали нафтовий танкер РФ Tagor в Атлантичному океані.

Також читайте: ЄС може внести ще 20 танкерів "тіньового флоту" до нового пакету санкцій проти РФ, - Bloomberg

Автор: 

Пєсков Дмитро (1864) Франція (3335) танкер (557)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
А напад на незалежну суверенну державу, це з яким піратством межує, піськов?
показати весь коментар
01.06.2026 14:16 Відповісти
+9
Диви чучело кацарилівське про піратство щось белькоче,terorarahsa!
показати весь коментар
01.06.2026 14:16 Відповісти
+9
Вбивця, мародер й збочинець заволав за права?
показати весь коментар
01.06.2026 14:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Диви чучело кацарилівське про піратство щось белькоче,terorarahsa!
показати весь коментар
01.06.2026 14:16 Відповісти
А напад на незалежну суверенну державу, це з яким піратством межує, піськов?
показати весь коментар
01.06.2026 14:16 Відповісти
Вбивця, мародер й збочинець заволав за права?
показати весь коментар
01.06.2026 14:18 Відповісти
Кацапським мудакам важко зрозуміти , що для них закритий шлях
до цивілізованих краін , крапка !!
Сидіть , кончені орки , на своїх болотах , так як ваше місце саме там 🤬
показати весь коментар
01.06.2026 14:20 Відповісти
Муйня - напад на Україну це за гранню людяності
показати весь коментар
01.06.2026 14:23 Відповісти
кацапське лайно гавкає про міжнародне право... здохніть варвари
показати весь коментар
01.06.2026 14:24 Відповісти
нищіть московитів всім світом і всіма способами, вам онуки тільки подякують
показати весь коментар
01.06.2026 14:25 Відповісти
",обізвалися законослухняні свинособаки". Кінець заголовка.

...
показати весь коментар
01.06.2026 14:26 Відповісти
згадайте як українські нафтодобувні вишки захопили військові з рф ? І нічого, москву навіть не виключили з ІМО за таке піратство.
показати весь коментар
01.06.2026 14:39 Відповісти
показати весь коментар
01.06.2026 14:41 Відповісти
Потрібно було закласти вибухівку в двигун і генератор..а потім звалити...і сказати "це не ми"
показати весь коментар
01.06.2026 14:43 Відповісти
Якщо піратство, то чому конвої не організовуєте? А, ну да, на Балтиці корит на ходу дуже мало, а в Чорному морі взагалі далеко від бази бояться відпливати .
показати весь коментар
01.06.2026 15:01 Відповісти
Они тоже научились в дежурную обеспокоенность играть. Все понимают, что помурыжат и отпустят. С одной стороны игра в санкции, с другой игра в обеспокоенность. Так оно и течет потихоньку.
показати весь коментар
01.06.2026 15:08 Відповісти
Дебіл, піратство це коли у тебе валізу ху....ла заберуть.
показати весь коментар
01.06.2026 15:09 Відповісти
Террорист про пиратство!
показати весь коментар
01.06.2026 15:17 Відповісти
Послухай, піськоф у вас є таке прислів'я - "Козла казліть невзападло"...
показати весь коментар
01.06.2026 15:41 Відповісти
 
 