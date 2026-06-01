Затримання Францією підсанкційного танкера РФ "межує з міжнародним піратством", - Пєсков
У Кремлі заявили, що затримання Францією підсанкційного танкера, який прямував з Росії, є незаконним і "межує з міжнародним піратством"
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.
Що сказав Пєсков
Так, він заявив, що Росія вважає протиправним затримання Францією підсанкційного танкера.
"Ми вважаємо такі дії незаконними, вони межують з міжнародним піратством. Ми абсолютно не згодні, що вони здійснюються у повній відповідності з міжнародним правом", - сказав Пєсков.
За його словами, РФ вживає заходів для захисту своїх вантажних суден і "продовжить їх з урахуванням цього негативного досвіду".
Що передувало
Раніше повідомлялося, що Військово-морські сили Франції затримали нафтовий танкер РФ Tagor в Атлантичному океані.
