Затримання Францією підсанкційного танкера РФ "межує з міжнародним піратством", - Пєсков

У Кремлі заявили, що затримання Францією підсанкційного танкера, який прямував з Росії, є незаконним і "межує з міжнародним піратством"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що сказав Пєсков

Так, він заявив, що Росія вважає протиправним затримання Францією підсанкційного танкера.

"Ми вважаємо такі дії незаконними, вони межують з міжнародним піратством. Ми абсолютно не згодні, що вони здійснюються у повній відповідності з міжнародним правом", - сказав Пєсков.

За його словами, РФ вживає заходів для захисту своїх вантажних суден і "продовжить їх з урахуванням цього негативного досвіду".

Також читайте: Танкери "тіньового флоту" гниють на ходу – можливий великий розлив нафти

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Військово-морські сили Франції затримали нафтовий танкер РФ Tagor в Атлантичному океані.

Також читайте: ЄС може внести ще 20 танкерів "тіньового флоту" до нового пакету санкцій проти РФ, - Bloomberg