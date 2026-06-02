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Новини Саміт G7
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Зеленський планує відвідати саміт G7 у Франції в кінці червня, - Politico

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у саміті країн "Великої сімки" (G7), який відбудеться наприкінці цього місяця у Франції.

Про це повідомляють джерела видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

За словами співрозмовників, Зеленський має приєднатися до глав держав і урядів Франції, Німеччини, Італії, Японії, Канади, Великої Британії та Сполучених Штатів на саміті G7 в Евіан-ле-Бені.

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Про що говоритиме

Як повідомив один із посадовців, що український лідер планує обговорити питання дипломатичного врегулювання війни та протиповітряної оборони для протидії атакам російських балістичних ракет.

  • Офіційний Париж ще не підтвердив інформацію журналістів. У березні радник президента Франції заявив, що Зеленського не запросили на саміт 15-17 червня. 

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Автор: 

G-7 G7 (1119) Зеленський Володимир (27901) саміт (844) Франція (3338)
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Топ коментарі
+3
Офіційно - президент України, функціонально - блогер та інфлюенсер, в реальності -мародер та державний зрадник
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03.06.2026 00:13 Відповісти
+2
З якого дива його туди мають запросити? У нього якісь економічні досягнення? Нє ну якщо взяти "проект Штіллєрмана" по виводу грошей з бюджету то Зєлєнскій дуже навіть шустрий, але за це ми будемо його судити і переслідувати до кінц життя...
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02.06.2026 23:58 Відповісти
+2
Це ж купа відосів можна буде запостити. Електорат оргазмуватиме від потужності Лідора💩
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03.06.2026 00:00 Відповісти
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«Остання гастроль» - це популярна назва для прощальних турів відомих виконавців або мистецьких колективів.
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02.06.2026 23:50 Відповісти
Хто це?
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02.06.2026 23:56 Відповісти
Офіційно - президент України, функціонально - блогер та інфлюенсер, в реальності -мародер та державний зрадник
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03.06.2026 00:13 Відповісти
З якого дива його туди мають запросити? У нього якісь економічні досягнення? Нє ну якщо взяти "проект Штіллєрмана" по виводу грошей з бюджету то Зєлєнскій дуже навіть шустрий, але за це ми будемо його судити і переслідувати до кінц життя...
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02.06.2026 23:58 Відповісти
ЗЕдрот, а тебя кто - то приглашал?
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02.06.2026 23:59 Відповісти
Це ж купа відосів можна буде запостити. Електорат оргазмуватиме від потужності Лідора💩
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03.06.2026 00:00 Відповісти
Сцена кличе...
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03.06.2026 00:14 Відповісти
Мне иногда кажется что он на все эти саммиты не как участник или партнер по переговорам ездит, а скорее как гастролей. Его вот и сейчас выписали концерт отработать.
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03.06.2026 01:23 Відповісти
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03.06.2026 01:25 Відповісти
 
 