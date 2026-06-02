Зеленський планує відвідати саміт G7 у Франції в кінці червня, - Politico
Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у саміті країн "Великої сімки" (G7), який відбудеться наприкінці цього місяця у Франції.
Про це повідомляють джерела видання Politico, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
За словами співрозмовників, Зеленський має приєднатися до глав держав і урядів Франції, Німеччини, Італії, Японії, Канади, Великої Британії та Сполучених Штатів на саміті G7 в Евіан-ле-Бені.
Про що говоритиме
Як повідомив один із посадовців, що український лідер планує обговорити питання дипломатичного врегулювання війни та протиповітряної оборони для протидії атакам російських балістичних ракет.
- Офіційний Париж ще не підтвердив інформацію журналістів. У березні радник президента Франції заявив, що Зеленського не запросили на саміт 15-17 червня.
Топ коментарі
+3 zakvova
показати весь коментар03.06.2026 00:13 Відповісти Посилання
+2 НБ
показати весь коментар02.06.2026 23:58 Відповісти Посилання
+2 zakvova
показати весь коментар03.06.2026 00:00 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
віктор федорович #394174
показати весь коментар02.06.2026 23:50 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Валерий К #448385
показати весь коментар02.06.2026 23:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
zakvova
показати весь коментар03.06.2026 00:13 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
НБ
показати весь коментар02.06.2026 23:58 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Wlad West
показати весь коментар02.06.2026 23:59 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
zakvova
показати весь коментар03.06.2026 00:00 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Герхард
показати весь коментар03.06.2026 00:14 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
✘
Anjey #620571
показати весь коментар03.06.2026 01:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
God Father #600960
показати весь коментар03.06.2026 01:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль