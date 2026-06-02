Зеленський планує відвідати саміт G7 у Франції в кінці червня, - Politico

Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у саміті країн "Великої сімки" (G7), який відбудеться наприкінці цього місяця у Франції.

Про це повідомляють джерела видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

За словами співрозмовників, Зеленський має приєднатися до глав держав і урядів Франції, Німеччини, Італії, Японії, Канади, Великої Британії та Сполучених Штатів на саміті G7 в Евіан-ле-Бені.

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Про що говоритиме

Як повідомив один із посадовців, що український лідер планує обговорити питання дипломатичного врегулювання війни та протиповітряної оборони для протидії атакам російських балістичних ракет.

Офіційний Париж ще не підтвердив інформацію журналістів. У березні радник президента Франції заявив, що Зеленського не запросили на саміт 15-17 червня.

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