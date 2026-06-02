Макрон завтра зустрінеться із Мадяром: говоритимуть, зокрема, про Україну

Президент Франції Емманюель Макрон проведе 3 червня зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром.

Про це повідомили у Єлисейському палаці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

"Лідери обговорять ключові європейські питання, зокрема підтримку України та продовження санкцій проти Росії, європейську безпеку й оборону, посилення конкурентоспроможності Європи, а також підготовку наступної багаторічної фінансової рамки ЄС", - зазначили там.

У Єлисейському палаці також заявили, що візит дозволить поглибити двосторонні відносини між Францією та Угорщиною, зокрема співпрацю у стратегічних сферах - ядерній енергетиці, обороні та інфраструктурі.

Також дивіться: Франція затримала російський підсанкційний танкер в Атлантичному океані. ВIДЕО