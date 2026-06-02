Макрон завтра зустрінеться із Мадяром: говоритимуть, зокрема, про Україну
Президент Франції Емманюель Макрон проведе 3 червня зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром.
Про це повідомили у Єлисейському палаці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Подробиці
"Лідери обговорять ключові європейські питання, зокрема підтримку України та продовження санкцій проти Росії, європейську безпеку й оборону, посилення конкурентоспроможності Європи, а також підготовку наступної багаторічної фінансової рамки ЄС", - зазначили там.
У Єлисейському палаці також заявили, що візит дозволить поглибити двосторонні відносини між Францією та Угорщиною, зокрема співпрацю у стратегічних сферах - ядерній енергетиці, обороні та інфраструктурі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Олександр Закора
показати весь коментар02.06.2026 18:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль