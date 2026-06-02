Макрон завтра встретится с Мадяром: будут говорить, в частности, об Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон 3 июня встретится с премьер-министром Венгрии Петером Мадяяром.

Об этом сообщили в Елисейском дворце, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Лидеры обсудят ключевые европейские вопросы, в частности поддержку Украины и продление санкций против России, европейскую безопасность и оборону, усиление конкурентоспособности Европы, а также подготовку следующей многолетней финансовой рамки ЕС", - отметили там.

В Елисейском дворце также заявили, что визит позволит углубить двусторонние отношения между Францией и Венгрией, в частности сотрудничество в стратегических сферах - ядерной энергетике, обороне и инфраструктуре.

