Зеленский планирует посетить саммит G7 во Франции в конце июня, - Politico
Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в саммите стран "Большой семерки" (G7), который состоится в конце этого месяца во Франции.
Об этом сообщают источники издания Politico, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По словам собеседников, Зеленский должен присоединиться к главам государств и правительств Франции, Германии, Италии, Японии, Канады, Великобритании и Соединенных Штатов на саммите G7 в Эвиан-ле-Бен.
О чем будет говорить
Как сообщил один из чиновников, украинский лидер планирует обсудить вопросы дипломатического урегулирования войны и противовоздушной обороны для противодействия атакам российских баллистических ракет.
- Официальный Париж пока не подтвердил информацию журналистов. В марте советник президента Франции заявил, что Зеленского не пригласили на саммит 15-17 июня.
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віктор федорович #394174
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