Зеленский планирует посетить саммит G7 во Франции в конце июня, - Politico

Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в саммите стран "Большой семерки" (G7), который состоится в конце этого месяца во Франции.

Об этом сообщают источники издания Politico, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

По словам собеседников, Зеленский должен присоединиться к главам государств и правительств Франции, Германии, Италии, Японии, Канады, Великобритании и Соединенных Штатов на саммите G7 в Эвиан-ле-Бен.

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О чем будет говорить

Как сообщил один из чиновников, украинский лидер планирует обсудить вопросы дипломатического урегулирования войны и противовоздушной обороны для противодействия атакам российских баллистических ракет.

Официальный Париж пока не подтвердил информацию журналистов. В марте советник президента Франции заявил, что Зеленского не пригласили на саммит 15-17 июня.

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