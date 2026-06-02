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Новости Саммит G7
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Зеленский планирует посетить саммит G7 во Франции в конце июня, - Politico

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в саммите стран "Большой семерки" (G7), который состоится в конце этого месяца во Франции.

Об этом сообщают источники издания Politico, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

По словам собеседников, Зеленский должен присоединиться к главам государств и правительств Франции, Германии, Италии, Японии, Канады, Великобритании и Соединенных Штатов на саммите G7 в Эвиан-ле-Бен.

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О чем будет говорить

Как сообщил один из чиновников, украинский лидер планирует обсудить вопросы дипломатического урегулирования войны и противовоздушной обороны для противодействия атакам российских баллистических ракет.

  • Официальный Париж пока не подтвердил информацию журналистов. В марте советник президента Франции заявил, что Зеленского не пригласили на саммит 15-17 июня. 

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G7 (906) Зеленский Владимир (24380) саммит (1237) Франция (3730)
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«Остання гастроль» - це популярна назва для прощальних турів відомих виконавців або мистецьких колективів.
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02.06.2026 23:50 Ответить
Хто це?
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02.06.2026 23:56 Ответить
Офіційно - президент України, функціонально - блогер та інфлюенсер, в реальності -мародер та державний зрадник
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03.06.2026 00:13 Ответить
З якого дива його туди мають запросити? У нього якісь економічні досягнення? Нє ну якщо взяти "проект Штіллєрмана" по виводу грошей з бюджету то Зєлєнскій дуже навіть шустрий, але за це ми будемо його судити і переслідувати до кінц життя...
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02.06.2026 23:58 Ответить
ЗЕдрот, а тебя кто - то приглашал?
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02.06.2026 23:59 Ответить
Це ж купа відосів можна буде запостити. Електорат оргазмуватиме від потужності Лідора💩
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03.06.2026 00:00 Ответить
Сцена кличе...
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03.06.2026 00:14 Ответить
 
 