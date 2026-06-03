Во Франции взяли под стражу капитана российского танкера теневого флота Tagor
Во Франции взяли под стражу капитана российского нефтяного танкера "Тагор", который был задержан французскими военными у побережья Бретани.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Le Monde.
Задержание капитана и обвинения
По данным прокуратуры, капитану судна, гражданину России, грозит до одного года лишения свободы и штраф в размере 150 тысяч евро. Речь идет об отсутствии надлежащего флага судна и отказе выполнить требование остановки в море.
Также может быть принято решение о конфискации судна, — сообщили в прокуратуре Бреста.
Отдельно отмечается, что такие же санкции могут быть применены и к судовладельцу, личность которого в настоящее время устанавливают.
Реакция и ход событий
После задержания французские военные сопроводили танкер Tagor в бухту Дуарнене в департаменте Финистер. Там прокуратура открыла расследование.
Танкер был остановлен французскими военно-морскими силами во время патрулирования.
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