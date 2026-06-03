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Новости Теневой флот России
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Во Франции взяли под стражу капитана российского танкера теневого флота Tagor

наручники

Во Франции взяли под стражу капитана российского нефтяного танкера "Тагор", который был задержан французскими военными у побережья Бретани.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Le Monde.

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Задержание капитана и обвинения

По данным прокуратуры, капитану судна, гражданину России, грозит до одного года лишения свободы и штраф в размере 150 тысяч евро. Речь идет об отсутствии надлежащего флага судна и отказе выполнить требование остановки в море.

Также может быть принято решение о конфискации судна, — сообщили в прокуратуре Бреста.

Отдельно отмечается, что такие же санкции могут быть применены и к судовладельцу, личность которого в настоящее время устанавливают.

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Реакция и ход событий

После задержания французские военные сопроводили танкер Tagor в бухту Дуарнене в департаменте Финистер. Там прокуратура открыла расследование.

Танкер был остановлен французскими военно-морскими силами во время патрулирования.

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Макрон снова всем показует свою пипиську.
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03.06.2026 20:46 Ответить
и шо тепеоь ***** должно свою армию ввести в францию
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03.06.2026 21:17 Ответить
Ну, якщо капітан "рускаязичьний" - то так, повинна.
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03.06.2026 21:59 Ответить
Якщо капітан "рускаязичьний" - то так, повинно.
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03.06.2026 22:01 Ответить
 
 