Колишній окупаційний "мер" Маріуполя отримав підозру в злочині за вилучення "безхазяйного житла"

Слідче управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області 28 травня 2026 року повідомило про підозру призначеному окупантами так званому "меру" Маріуполя у зв’язку з незаконним вилученням майна в громадян України.

Досьє на цього колаборанта оприлюднила Книга катів українського народу, інформує Цензор.НЕТ.

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Хто підозрюваний

Моргун Олег Валерійович — уродженець селища Садківці Вінницької області, колишній правоохоронець.

Влітку 2014 року був призначений виконувачем обов’язків начальника Маріупольського міського управління МВС у Донецькій області замість викраденого терористами начальника міського управління Валерія Андрущука, однак перейшов на бік ворога. Після звільнення з органів внутрішніх справ оселився на тимчасово окупованій території. 12 березня 2015 року очолив створену окупантами адміністрацію Новоазовського району. У зв’язку з цим у 2017 році Приазовський районний суд Запорізької області заочно засудив його до 11 років позбавлення волі за участь у терористичній організації.

У листопаді 2023 року добровільно обійняв посаду так званого "тимчасово виконуючого повноваження глави (мера) муніципального утворення міського округу Маріуполь".

Обставини злочину

Після призначення Моргун вступив у змову з іншими представниками окупаційної адміністрації РФ з метою скоординованого та широкомасштабного привласнення приватного майна громадян України.

Для цього окупаційна влада ухвалила низку незаконних нормативних актів, зокрема так званий закон, який дозволяв виявляти та визнавати "безхазяйними" житлові приміщення українців, що залишили місто. За цією схемою нерухомість вилучали у законних власників і переводили до так званої "муніципальної власності" для подальшого заселення лояльним до рф населенням.

Роль Моргуна полягала у підписанні рішень про взяття нерухомості на облік як "безхазяйної".

Загалом з липня 2024 року по червень 2025 року він підписав 39 рішень, які стосувалися незаконного привласнення 3790 об’єктів нерухомості (житлових приміщень і будівель), що мало створити видимість правомірності дій представників окупаційної влади.

Підозра

Дії Моргуна кваліфіковано як воєнний злочин — порушення законів та звичаїв війни.

Вони грубо порушують положення Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни та Положення про закони і звичаї війни на суходолі. Крім того, широкомасштабне привласнення житла окупаційною владою має ознаки злочину проти людяності у формі переслідування відповідно до положень Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

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