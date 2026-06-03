Бывший оккупационный "мэр" Мариуполя получил подозрение в преступлении за изъятие "бесхозного жилья"

28 мая 2026 года Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Донецкой области сообщило о предъявлении подозрения назначенному оккупантами так называемому "мэру" Мариуполя в связи с незаконным изъятием имущества у граждан Украины.

Досье на этого коллаборациониста обнародовала "Книга палачей украинского народа", сообщает Цензор.НЕТ.

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Кто подозреваемый

Моргун Олег Валерьевич — уроженец поселка Садковцы Винницкой области, бывший правоохранитель.

Летом 2014 года был назначен исполняющим обязанности начальника Мариупольского городского управления МВД в Донецкой области вместо похищенного террористами начальника городского управления Валерия Андрущука, однако перешел на сторону врага. После увольнения из органов внутренних дел поселился на временно оккупированной территории. 12 марта 2015 года возглавил созданную оккупантами администрацию Новоазовского района. В связи с этим в 2017 году Приазовский районный суд Запорожской области заочно приговорил его к 11 годам лишения свободы за участие в террористической организации.

В ноябре 2023 года добровольно занял должность так называемого "временно исполняющего полномочия главы (мэра) муниципального образования городского округа Мариуполь".

Обстоятельства преступления

После назначения Моргун вступил в сговор с другими представителями оккупационной администрации РФ с целью скоординированного и широкомасштабного присвоения частного имущества граждан Украины.

Для этого оккупационные власти приняли ряд незаконных нормативных актов, в частности так называемый закон, который позволял выявлять и признавать "бесхозными" жилые помещения украинцев, покинувших город. По этой схеме недвижимость изымали у законных владельцев и переводили в так называемую "муниципальную собственность" для последующего заселения лояльным к РФ населением.

Роль Моргуна заключалась в подписании решений о постановке недвижимости на учет как "бесхозной".

Всего с июля 2024 года по июнь 2025 года он подписал 39 решений, касавшихся незаконного присвоения 3790 объектов недвижимости (жилых помещений и зданий), что должно было создать видимость правомерности действий представителей оккупационных властей.

Подозрение

Действия Моргуна квалифицированы как военное преступление — нарушение законов и обычаев войны.

Они грубо нарушают положения Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и Положение о законах и обычаях войны на суше. Кроме того, широкомасштабное присвоение жилья оккупационными властями имеет признаки преступления против человечности в форме преследования в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.

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