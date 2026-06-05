РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10256 посетителей онлайн
Новости Теневой флот России
3 592 14

Ночью СБС поразили 5 грузовых судов в портах Мариуполя, Бердянска и в прибрежных водах ВОТ. ВИДЕО

Силы беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины провели операцию в глубоком тылу врага, нанеся сокрушительный удар по морской логистике и контрабандным маршрутам российских захватчиков в Азовском море. Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь на 5 июня подразделения СБС успешно атаковали сразу пять грузовых судов оккупантов.

Удары были нанесены по вражеским плавсредствам, которые находились в акваториях временно оккупированных портов Мариуполя и Бердянска, а также в прибрежных водах ВОТ. Отмечается, что под прицел украинских воинов попали сухогрузы и танкер, которые страна-агрессор использовала в военных целях.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Российские черноморские мародеры пытались действовать скрытно: они закрашивали названия судов и выключали навигационные радары. Таким образом захватчики осуществляли тихую кражу украинского зерна с оккупированных территорий, а на обратном пути перебрасывали военные грузы, вооружение и горюче-смазочные материалы для нужд оккупационной группировки войск.

"Контрабандную логистику оккупанта следует остановить. Птицы 1 ОЦ Сил беспилотных систем вежливо посетили сухогрузы и танкер. Хорошая оптика, тяжелые стокилограммовые аргументы", — отмечают авторы публикации.

Читайте: Во Франции взяли под стражу капитана российского танкера теневого флота Tagor

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны с надписью "Полиция" на борту атаковали три танкера "теневого флота" РФ у берегов Турции. ВИДЕО

Автор: 

Бердянск (436) Мариуполь (5625) Запорожская область (4414) Донецкая область (12404) Силы беспилотных систем (510) Мариупольский район (100) Бердянский район (29)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Єдині дієві санкції, а не ото то все... Такі санкції треба запроваджувати по всій рф.
показать весь комментарий
05.06.2026 12:54 Ответить
+7
0:23 - прямо у ходову рубку, усі компаса покорьожило...
0:57 - вахта встигла зїбаться з ходової рубки після першого ураження...
1:05 - прильот теж якісний у надбудову
1:16 - ураження п'ятого балкера у рубку теж ювелірно.
Але ж гарно, після водіїв-далекобійників на Р-280 тепер ще узялись і за кацо-моряків на Азові.
показать весь комментарий
05.06.2026 13:14 Ответить
+6
як давно ми чекали на цю новину
показать весь комментарий
05.06.2026 12:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Єдині дієві санкції, а не ото то все... Такі санкції треба запроваджувати по всій рф.
показать весь комментарий
05.06.2026 12:54 Ответить
жорстока утилізація плавучих транспортних засобів - це неможливість нормально найняти команду, неможливість жодної мінімальної страховки - а значить неможливість предметно домовитися про будь-яку навіть рамкову угоду із потенційним контрагентом, зацікавленим у придбанні російської продукції або краденого українського збіжжя.
показать весь комментарий
05.06.2026 13:11 Ответить
Поражение дроном несущим 30кг выбухивки в рубку, я бы не назвал жёсткой утилизацией плавучих средств. Хотя на безрыбье и рак рыба😏
показать весь комментарий
05.06.2026 13:27 Ответить
це корита класу річка-море, і кацапи на них везуть крадене зерно без усіляких страховок до зернових терміналів портів Ростова, Азова та Таганрога. А міжнародні перевезення збіжжя рф виконує з новоросійських терміналів - зернового термінала НЗТ, із зернового термінала КСК, ну і ще з термінала порту Тамань. Але це вже балкерами іншого класу.
показать весь комментарий
05.06.2026 13:40 Ответить
Ну ничо так. Санкции против теневого флота в действии.
показать весь комментарий
05.06.2026 12:54 Ответить
як давно ми чекали на цю новину
показать весь комментарий
05.06.2026 12:56 Ответить
Нещасливе Чорне море. Скільки в ньому опинилось кацапського лайна. Від руцьких мерзотників, їх іржавих корит, до нафтових пляжів
показать весь комментарий
05.06.2026 12:57 Ответить
0:23 - прямо у ходову рубку, усі компаса покорьожило...
0:57 - вахта встигла зїбаться з ходової рубки після першого ураження...
1:05 - прильот теж якісний у надбудову
1:16 - ураження п'ятого балкера у рубку теж ювелірно.
Але ж гарно, після водіїв-далекобійників на Р-280 тепер ще узялись і за кацо-моряків на Азові.
показать весь комментарий
05.06.2026 13:14 Ответить
так, бо кацапи розуміють тільки силу. Ніякі переговори та домовленності на папері, не допоможуть встановити мир. Мир без росії.
показать весь комментарий
05.06.2026 13:17 Ответить
Дуже добре. Потрібно було ще й потопити їх морськими дронами
показать весь комментарий
05.06.2026 13:24 Ответить
на жаль завести БЕКи через загородження у Керченській протоці неможливо.
показать весь комментарий
05.06.2026 13:43 Ответить
Головне - дай Бог сил, доброго здоров'я та багато років щасливого життя тим Героям, що це зробили!
показать весь комментарий
05.06.2026 13:26 Ответить
Не все мародерам масниця. Міндичів з двушечками треба так само ×ерачити, бо хрін доходить.
показать весь комментарий
05.06.2026 13:32 Ответить
Краще пізно, аніж ніколи.
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
05.06.2026 13:33 Ответить
 
 