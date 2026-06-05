Ночью СБС поразили 5 грузовых судов в портах Мариуполя, Бердянска и в прибрежных водах ВОТ. ВИДЕО

Силы беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины провели операцию в глубоком тылу врага, нанеся сокрушительный удар по морской логистике и контрабандным маршрутам российских захватчиков в Азовском море. Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь на 5 июня подразделения СБС успешно атаковали сразу пять грузовых судов оккупантов.

Удары были нанесены по вражеским плавсредствам, которые находились в акваториях временно оккупированных портов Мариуполя и Бердянска, а также в прибрежных водах ВОТ. Отмечается, что под прицел украинских воинов попали сухогрузы и танкер, которые страна-агрессор использовала в военных целях.

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Российские черноморские мародеры пытались действовать скрытно: они закрашивали названия судов и выключали навигационные радары. Таким образом захватчики осуществляли тихую кражу украинского зерна с оккупированных территорий, а на обратном пути перебрасывали военные грузы, вооружение и горюче-смазочные материалы для нужд оккупационной группировки войск.

"Контрабандную логистику оккупанта следует остановить. Птицы 1 ОЦ Сил беспилотных систем вежливо посетили сухогрузы и танкер. Хорошая оптика, тяжелые стокилограммовые аргументы", — отмечают авторы публикации.

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