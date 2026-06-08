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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів
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Рашист-"прапороносець" виліз на дах і одразу опинився під завалами: дронарі 58-ї бригади уразили будівлю з окупантами. ВIДЕО

Оператори дронів ББС "ULTIO" 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського уразили будівлю, в якій перебували російські військові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених бійцями кадрах один з окупантів виліз на дах та почав розмахувати прапором РФ, демонструючи нібито захоплення будівлі рашистами.

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Втім, у цей момент українські ударні дрони вже заходили на ціль. Після серії влучань у будівлі обвалилися стеля та стіни.

У результаті ударів споруда була знищена разом із рашистом на даху та іншими окупантами, які перебували всередині.

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армія рф (21218) знищення (10308) 58 окрема мотопіхотна бригада (154) дрони (8372)
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Ху...ло би сказав - "желаю всєм нашим доблєстним парням такой гєройской смєрті"!
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08.06.2026 17:06 Відповісти
"Не сильно ушибся, падая?"
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08.06.2026 17:06 Відповісти
Власовєц якийсь 😆
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08.06.2026 17:07 Відповісти
Такий щоденний кінець існуванню московита в Україні!!
Орчиха, уже шукає нового члЄНА для своєї ячєйкі *********, йому на заміну!!
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08.06.2026 17:07 Відповісти
Номінант на "премію Дарвіна"😂
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08.06.2026 17:07 Відповісти
Погиб геройськи за веру и за царя!!!!
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08.06.2026 17:10 Відповісти
Домахався каzап.
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08.06.2026 17:15 Відповісти
Краще засунили Ху...лу в дупу і кричали що цей жар-птах принесе вам щастя.Так повинна недоімперія рухнути як будинок.Будинок жаль.
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08.06.2026 17:20 Відповісти
тряпка якась не вдала для тих хто її намагається закріпити на чужій власності.
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08.06.2026 17:29 Відповісти
 
 