Рашист-"прапороносець" виліз на дах і одразу опинився під завалами: дронарі 58-ї бригади уразили будівлю з окупантами. ВIДЕО
Оператори дронів ББС "ULTIO" 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського уразили будівлю, в якій перебували російські військові.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених бійцями кадрах один з окупантів виліз на дах та почав розмахувати прапором РФ, демонструючи нібито захоплення будівлі рашистами.
Втім, у цей момент українські ударні дрони вже заходили на ціль. Після серії влучань у будівлі обвалилися стеля та стіни.
У результаті ударів споруда була знищена разом із рашистом на даху та іншими окупантами, які перебували всередині.
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Орчиха, уже шукає нового члЄНА для своєї ячєйкі *********, йому на заміну!!