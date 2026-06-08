Пограничники "Феникса" поразили РСЗО "Козерог-1", технику и группу оккупантов во время высадки из техники. ВИДЕО
Пограничники подразделения "Феникс" нанесли ряд ударов по технике, артиллерии, транспорту и живой силе противника на четырех направлениях фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на Торецком направлении операторы дронов поразили артиллерийские позиции оккупантов и уничтожили российскую реактивную систему залпового огня "Козерог-1".
На Добропольском направлении украинские защитники нанесли удар по месту скопления российских военных во время их высадки из техники.
Также на Лиманском направлении пограничники обнаружили штурмовую группу противника и последовательно поразили оккупантов, которые пытались спрятаться среди лесистой местности.
Кроме того, на Гуляйпольском направлении бойцы "Феникса" уничтожили квадроциклы, мотоциклы и артиллерийские системы российских войск.
Видео боевой работы украинских защитников опубликовано в официальном телеграм-канале ГПСУ.
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