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Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Бойові дії на Лиманському напрямку Бої на Гуляйпільському напрямку Ситуація на Добропільському напрямку
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Прикордонники "Фенікса" уразили РСЗВ "Козерог-1", техніку та групу окупантів під час висадки з техніки. ВIДЕО

Прикордонники підрозділу "Фенікс" завдали низки уражень по техніці, артилерії, транспорту та живій силі противника на чотирьох напрямках фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Торецькому напрямку оператори дронів уразили артилерійські позиції окупантів та знищили російську реактивну систему залпового вогню "Козерог-1".

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На Добропільському напрямку українські захисники завдали удару по місцю скупчення російських військових під час їхньої висадки з техніки.

Також на Лиманському напрямку прикордонники виявили штурмову групу противника та послідовно уразили окупантів, які намагалися сховатися серед лісистої місцевості.

Крім того, на Гуляйпільському напрямку бійці "Фенікса" знищили квадроцикли, мотоцикли та артилерійські системи російських військ.

Відео бойової роботи українських захисників опубліковано у офіційному телеграм-каналі ДПСУ.

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Автор: 

армія рф (21218) Гуляйполе (245) прикордонники (1252) знищення (10308) РСЗВ (302) дрони (8372) Краматорський район (1264) Лиман (245)
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козєрог-1 - типова кацапська зброя. І ще підходить для хамасу і єменських хуситів.
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08.06.2026 18:16 Відповісти
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08.06.2026 18:53 Відповісти
 
 