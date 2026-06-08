Прикордонники "Фенікса" уразили РСЗВ "Козерог-1", техніку та групу окупантів під час висадки з техніки. ВIДЕО

Прикордонники підрозділу "Фенікс" завдали низки уражень по техніці, артилерії, транспорту та живій силі противника на чотирьох напрямках фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Торецькому напрямку оператори дронів уразили артилерійські позиції окупантів та знищили російську реактивну систему залпового вогню "Козерог-1".

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На Добропільському напрямку українські захисники завдали удару по місцю скупчення російських військових під час їхньої висадки з техніки.

Також на Лиманському напрямку прикордонники виявили штурмову групу противника та послідовно уразили окупантів, які намагалися сховатися серед лісистої місцевості.

Крім того, на Гуляйпільському напрямку бійці "Фенікса" знищили квадроцикли, мотоцикли та артилерійські системи російських військ.

Відео бойової роботи українських захисників опубліковано у офіційному телеграм-каналі ДПСУ.

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