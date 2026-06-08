Пилоты истребителей Су-27 двумя авиабомбами уничтожили здание с оккупантами и операторами БПЛА. ВИДЕО
Пилоты Воздушных сил ВСУ на истребителях Су-27 нанесли авиаудар по месту сосредоточения российских военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным разведки, в здании, которое использовали оккупанты, находилась не только пехота, но и операторы БПЛА.
После получения координат экипажи Су-27 нанесли по цели два точных удара авиабомбами.
Вследствие поражения здание было полностью уничтожено вместе с живой силой противника, находившейся внутри.
Кадрами боевой работы поделился украинский пилот в своем Telegram-канале "Соняшник".
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За даними авіаційних експертів, Ангола має на озброєнні близько 6 одиниць Су-27/УБ. Країна демонструє поступову переорієнтацію з російської зброї на західні зразки. Теоретично США чи країни ЄС могли б викупити ці літаки для України в обмін на іншу оборонну допомогу чи кошти.
Казахстан Має близько 20-24 одиниць Су-27. Попри заяви про розпродаж старої радянської авіатехніки, країна перебуває в ОДКБ та під жорстким впливом РФ, тому пряма чи опосередкована передача зброї Україні виключена.
У 1990-х роках США офіційно придбали в України два літаки Су-27 для вивчення характеристик та використання у навчальних повітряних боях як «агресорів». Також приватна американська компанія TacAir викуповувала декілька демілітаризованих Су-27. Ці борти перебувають у США і за політичного рішення можуть бути передані Україні як донори запчастин або відновлені.