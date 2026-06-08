Пилоты истребителей Су-27 двумя авиабомбами уничтожили здание с оккупантами и операторами БПЛА. ВИДЕО

Пилоты Воздушных сил ВСУ на истребителях Су-27 нанесли авиаудар по месту сосредоточения российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным разведки, в здании, которое использовали оккупанты, находилась не только пехота, но и операторы БПЛА.

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После получения координат экипажи Су-27 нанесли по цели два точных удара авиабомбами.

Вследствие поражения здание было полностью уничтожено вместе с живой силой противника, находившейся внутри.

Кадрами боевой работы поделился украинский пилот в своем Telegram-канале "Соняшник".

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