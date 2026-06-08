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Пилоты истребителей Су-27 двумя авиабомбами уничтожили здание с оккупантами и операторами БПЛА. ВИДЕО

Пилоты Воздушных сил ВСУ на истребителях Су-27 нанесли авиаудар по месту сосредоточения российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным разведки, в здании, которое использовали оккупанты, находилась не только пехота, но и операторы БПЛА.

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После получения координат экипажи Су-27 нанесли по цели два точных удара авиабомбами.

Вследствие поражения здание было полностью уничтожено вместе с живой силой противника, находившейся внутри.

Кадрами боевой работы поделился украинский пилот в своем Telegram-канале "Соняшник".

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...там було значне скупчення піхоти та операторів бпла...
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08.06.2026 23:14 Ответить
В Голливуде снято! Всю авиацию ВСУ конашенкин еще в феврале 22 года уничтожил.
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08.06.2026 23:16 Ответить
Как вы могли, это же были дети. Да, да, по своему умственному развитию, это были дети.
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08.06.2026 23:18 Ответить
Ні, то виродки, які полюють заради забави на цивільних, на тварин, на птахів. А от щодо дітей. Якщо дітям не одягають щодня військову форму часів другох світової з пілотками та колорадськими стрічками і не заставляють марширувати-то це шанс побути дітьми і вирости хоч кимось. В іншому випадку це не діти. Це таке ж зомбостадо, як і їх батьки, які їх до цього привчають.
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08.06.2026 23:48 Ответить
У світі залишилося вкрай мало країн, які експлуатують або мають на зберіганні радянські винищувачі Су-27 і водночас гіпотетично могли б розглядатися як донори авіатехніки для України.

За даними авіаційних експертів, Ангола має на озброєнні близько 6 одиниць Су-27/УБ. Країна демонструє поступову переорієнтацію з російської зброї на західні зразки. Теоретично США чи країни ЄС могли б викупити ці літаки для України в обмін на іншу оборонну допомогу чи кошти.
Казахстан Має близько 20-24 одиниць Су-27. Попри заяви про розпродаж старої радянської авіатехніки, країна перебуває в ОДКБ та під жорстким впливом РФ, тому пряма чи опосередкована передача зброї Україні виключена.
У 1990-х роках США офіційно придбали в України два літаки Су-27 для вивчення характеристик та використання у навчальних повітряних боях як «агресорів». Також приватна американська компанія TacAir викуповувала декілька демілітаризованих Су-27. Ці борти перебувають у США і за політичного рішення можуть бути передані Україні як донори запчастин або відновлені.
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09.06.2026 00:06 Ответить
 
 