УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11246 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
1 867 12

Російський штурмовик програв двобій українському дрону і догорає у бур’янах. ВIДЕО

Українські оператори безпілотних систем продовжують демонструвати стовідсоткову ефективність на полі бою, знаходячи та ліквідуючи особовий склад окупаційних військ навіть у найскладніших умовах маскування. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікували чергове відео філігранної ліквідації загарбника.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Успішне полювання провели відомі майстри повітряної розвідки та ударних безпілотників - оператори 414-ї окремої бригади ударних авіаційних безпілотних систем "Птахи Мадяра" ЗСУ. На оприлюднених кадрах об'єктивного контролю зафіксовано, як російський штурмовик у повному бойовому екіпіруванні намагався пересуватися, пробираючись крізь густі чагарники та забур'янену ділянку місцевості.

Дивіться: Окупант на квадроциклі спалахнув після влучання FPV-дрона операторів 17-ї бригади НГУ. ВIДЕО

Попри спроби ворога залишитися непоміченим, його вчасно вистежили з повітря. На відео видно, як український FPV-дрон поволі та максимально точно підлітає до російського військового, після чого влучає прямо в ціль. Внаслідок потужного вибуху бойової частини безпілотника штурмовика ліквідовано на місці, а камера розвідувального дрона зафіксувала, як рештки тіла окупанта залишилися догорати в бур'янах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашист-"прапороносець" виліз на дах і одразу опинився під завалами: дронарі 58-ї бригади уразили будівлю з окупантами. ВIДЕО

Дивіться також: Українські дрони у лісі заганяли до смерті десяток російських штурмовиків. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21231) знищення (10316) дрони (8389) 414 Птахи Мадяра (199)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А стара Меркель, з нємкамі у Берліні, мабуть так на московіта-убивцю і чекають???
показати весь коментар
09.06.2026 11:57 Відповісти
работайтє братья
показати весь коментар
09.06.2026 13:41 Відповісти
Як красиво... Помер, весь "заквітчаний"... Не всім так "везе" - щоб квіти, на могилу, потрапили ще до смерті покійника...
показати весь коментар
09.06.2026 11:57 Відповісти
Ну так загально відомо,що-"На нєйтральной полосє цвєти-нєобичайной красоти." (с)
показати весь коментар
09.06.2026 12:09 Відповісти
Чудовий двобій.На 0:40 то чобіт з портянкою відлетів чи то тренер кацапа викинув біле полотенце на ринг?
показати весь коментар
09.06.2026 12:01 Відповісти
браво операторе, тут Україна, а не росія, у чому істота пересвідчилася перед смертю
показати весь коментар
09.06.2026 12:18 Відповісти
з кобздона могарич , аудиторія росте...
показати весь коментар
09.06.2026 12:36 Відповісти
По тропинке, летом, цветочки полевые, травка зеленеет, солнышко блестит---- и на тебе!
показати весь коментар
09.06.2026 12:39 Відповісти
Відправити б оті «ногі рускага салдата» у Кремль-нехай подивляться!..
показати весь коментар
09.06.2026 12:57 Відповісти
зоологи кажуть проблема - у прифронтових обастях лисиці перестать харчуватись сирим м'ясом.
показати весь коментар
09.06.2026 13:11 Відповісти
Тобто?Хотять їсти тільки смажене?З'являється новий вид лисиці-vulpes gourmand.
З.І.
Ну якщо без жартів-війна це трагедія як для людей, так і для тварин.Треба буде поцікавитись-яка ситуація була з цим у Другу світову.
показати весь коментар
09.06.2026 13:32 Відповісти
і це штурмовик..?
дов'бой'об якийсь..
показати весь коментар
09.06.2026 13:32 Відповісти
 
 