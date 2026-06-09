Російський штурмовик програв двобій українському дрону і догорає у бур’янах. ВIДЕО
Українські оператори безпілотних систем продовжують демонструвати стовідсоткову ефективність на полі бою, знаходячи та ліквідуючи особовий склад окупаційних військ навіть у найскладніших умовах маскування. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікували чергове відео філігранної ліквідації загарбника.
Успішне полювання провели відомі майстри повітряної розвідки та ударних безпілотників - оператори 414-ї окремої бригади ударних авіаційних безпілотних систем "Птахи Мадяра" ЗСУ. На оприлюднених кадрах об'єктивного контролю зафіксовано, як російський штурмовик у повному бойовому екіпіруванні намагався пересуватися, пробираючись крізь густі чагарники та забур'янену ділянку місцевості.
Попри спроби ворога залишитися непоміченим, його вчасно вистежили з повітря. На відео видно, як український FPV-дрон поволі та максимально точно підлітає до російського військового, після чого влучає прямо в ціль. Внаслідок потужного вибуху бойової частини безпілотника штурмовика ліквідовано на місці, а камера розвідувального дрона зафіксувала, як рештки тіла окупанта залишилися догорати в бур'янах.
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З.І.
Ну якщо без жартів-війна це трагедія як для людей, так і для тварин.Треба буде поцікавитись-яка ситуація була з цим у Другу світову.
дов'бой'об якийсь..