Українські дрони у лісі заганяли до смерті десяток російських штурмовиків. ВIДЕО
Українські оператори ударних безпілотників продовжують демонструвати тотальну перевагу в повітрі, методично винищуючи живу силу ворога у лісосмугах на лінії фронту та не залишаючи загарбникам жодного шансу на укриття. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано видовищну та динамічну збірку бойової роботи пілотів батальйону безпілотних систем Signum 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.
На оприлюдненому відеозаписі зафіксовано близько десятка високоточних епізодів ураження російських військових. Українські FPV-дрони буквально ганяють переляканих російських штурмовиків по лісу: оператори наздоганяють окупантів під час спроб втечі, знаходять їх у чагарниках, під деревами.
Топ коментарі
+7 Vasiliy
показати весь коментар08.06.2026 15:00 Відповісти Посилання
+6 Панас Стець #551129
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+5 Bad Robot
показати весь коментар08.06.2026 15:02 Відповісти Посилання
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Іноді жаль, що ми не робимо це по відношенню до росіян.
Лише сьогодні на Сумщині російські дрони цілеспрямовано атакували цивільні автомобілі та мирних людей:
▪️ У Глухівській громаді БпЛА влучив у легковий автомобіль. Чотирьох людей госпіталізовано, 51-річний чоловік перебуває у важкому стані.
▪️ У Хутір-Михайлівській громаді внаслідок удару дрона важкі поранення отримав 56-річний чоловік.
▪️ У Конотопі після атаки російського безпілотника у важкому стані залишається 41-річна жінка.
▪️ Поблизу Білопільської громади дрон атакував ще один цивільний автомобіль. Постраждала ціла родина, люди звернулися по медичну допомогу.
росіяни - підари.
літали лісом..
А тут - "Идёт охота на волков, идёт охота-а-а...".