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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Українські дрони у лісі заганяли до смерті десяток російських штурмовиків. ВIДЕО

Українські оператори ударних безпілотників продовжують демонструвати тотальну перевагу в повітрі, методично винищуючи живу силу ворога у лісосмугах на лінії фронту та не залишаючи загарбникам жодного шансу на укриття. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано видовищну та динамічну збірку бойової роботи пілотів батальйону безпілотних систем Signum 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

На оприлюдненому відеозаписі зафіксовано близько десятка високоточних епізодів ураження російських військових. Українські FPV-дрони буквально ганяють переляканих російських штурмовиків по лісу: оператори наздоганяють окупантів під час спроб втечі, знаходять їх у чагарниках, під деревами.

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Автор: 

армія рф (21218) 59 окрема мотопіхотна бригада (136) дрони (8372)
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Топ коментарі
+7
Буряти якісь..
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08.06.2026 15:00 Відповісти
+6
кацапи нахабно геноцидять якутів...
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08.06.2026 15:02 Відповісти
+5
і знову портянки русіс золдатен ..
літали лісом..
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08.06.2026 15:02 Відповісти
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Буряти якісь..
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08.06.2026 15:00 Відповісти
Підори вони.
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08.06.2026 15:02 Відповісти
А яка різниця?
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08.06.2026 15:41 Відповісти
Глаз узкій - значіт рускій
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08.06.2026 15:05 Відповісти
То і є коренні рузкі. Всі інші білі з європоїдним лицем це манкурти з інших країн. Ще 100 років назад населення України було більше ніж московії. Але постійний геноцид українців, викрадення українських дітей постійне зомбування і підкуп українців зробили українців меньшістю, а москалі навпаки до себе приписали всі сусідні народи. Доречі це саме вони і прямо зараз те ж саме роблять.
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08.06.2026 15:32 Відповісти
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08.06.2026 15:37 Відповісти
А в Запоріжжі підарський дрон підірвав маршрутку в спальному районі.
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08.06.2026 15:00 Відповісти
😢
Іноді жаль, що ми не робимо це по відношенню до росіян.
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08.06.2026 15:13 Відповісти
щоб вам стало легше - третього червня https://meduza.io/news/2026/06/03/v-enakievo-donetskoy-oblasti-dron-atakoval-reysovyy-avtobus-ehavshiy-iz-moskvy-v-simferopol-pogibli-sem-chelovek В городе Енакиево Донецкой области украинский дрон атаковал рейсовый автобус Москва - Симферополь, погибли семь человек, еще 11 ранены.
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08.06.2026 15:31 Відповісти
Кацап не бреши, там були дроноводи😡
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08.06.2026 15:33 Відповісти
Так там же не цивільні були. А людина каже про цивільних на расєє.
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08.06.2026 15:40 Відповісти
Поки Україна методично знищує логістику окупантів - бензовози, військові вантажівки та транспорт, який забезпечує російську армію на захоплених територіях, - росія продовжує свою війну проти цивільних.

Лише сьогодні на Сумщині російські дрони цілеспрямовано атакували цивільні автомобілі та мирних людей:

▪️ У Глухівській громаді БпЛА влучив у легковий автомобіль. Чотирьох людей госпіталізовано, 51-річний чоловік перебуває у важкому стані.

▪️ У Хутір-Михайлівській громаді внаслідок удару дрона важкі поранення отримав 56-річний чоловік.

▪️ У Конотопі після атаки російського безпілотника у важкому стані залишається 41-річна жінка.

▪️ Поблизу Білопільської громади дрон атакував ще один цивільний автомобіль. Постраждала ціла родина, люди звернулися по медичну допомогу.

росіяни - підари.
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08.06.2026 15:40 Відповісти
кацапи нахабно геноцидять якутів...
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08.06.2026 15:02 Відповісти
і знову портянки русіс золдатен ..
літали лісом..
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08.06.2026 15:02 Відповісти
онучі здетонували
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08.06.2026 15:21 Відповісти
Сафарі на приматів в посадці
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08.06.2026 15:08 Відповісти
Таке враження що кацапи звільняють території Даоекого Сходу і Сибіру від місцевого населення. Готують для здачі китайцям...
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08.06.2026 15:10 Відповісти
Скоріше за все це роблять китайці руками *****
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08.06.2026 15:14 Відповісти
Демосковизації лісової зони від московитів!!
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08.06.2026 15:11 Відповісти
Мені це нагадало менхека в халф Лайф 2, там в бета версії гри хотіли ввести ігрові автомати з менхеками, от чому таке не відкрити подібне зараз? Типо комп'ютерний клуб, сідаєш на комп'ютер вибираєш регіон лбз і дрон і літаєш по посадках шукаєш кацапів.
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08.06.2026 15:18 Відповісти
є такий комп'ютерний клуб. Абонемент на рік або на два можно отримати у центрі рекрутингу.
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08.06.2026 15:36 Відповісти
т бурят , как я рад
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08.06.2026 15:22 Відповісти
У 2014 році з'явився вислів: "Я сегодня в поле чистом, загонял сепаратиста...".
А тут - "Идёт охота на волков, идёт охота-а-а...".
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08.06.2026 15:27 Відповісти
Це вищий пілотаж вистежити в лісі орка та ще й зуміти поміж дерев упіймати його
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08.06.2026 15:34 Відповісти
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08.06.2026 15:45 Відповісти
 
 