Українські дрони у лісі заганяли до смерті десяток російських штурмовиків. ВIДЕО

Українські оператори ударних безпілотників продовжують демонструвати тотальну перевагу в повітрі, методично винищуючи живу силу ворога у лісосмугах на лінії фронту та не залишаючи загарбникам жодного шансу на укриття. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано видовищну та динамічну збірку бойової роботи пілотів батальйону безпілотних систем Signum 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

На оприлюдненому відеозаписі зафіксовано близько десятка високоточних епізодів ураження російських військових. Українські FPV-дрони буквально ганяють переляканих російських штурмовиків по лісу: оператори наздоганяють окупантів під час спроб втечі, знаходять їх у чагарниках, під деревами.

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