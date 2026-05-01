Дрон знайшов у поламаній шафі окупанта із шаблею. ВIДЕО

Оператори 1-го батальйону безпілотних систем 59-ї окремої штурмової бригади "Хижаки висот" оприлюднили відеозапис майстерної ліквідації російського загарбника. Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрон-камікадзе виявив ціль у нетиповому місці.

На опублікованих кадрах зафіксовано, як український безпілотник залітає у напівзруйновану будівлю та маневрує кімнатами. В одній із них оператор помітив зламану шафу, всередині якої намагався сховатися російський військовий. Попри спроби окупанта відбити атаку, наставивши на дрон стрілецьку зброю, його дії виявилися марними. На записі чітко видно, що на поясі окупанта висіла шабля.

