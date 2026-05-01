Дрон знайшов у поламаній шафі окупанта із шаблею. ВIДЕО
Оператори 1-го батальйону безпілотних систем 59-ї окремої штурмової бригади "Хижаки висот" оприлюднили відеозапис майстерної ліквідації російського загарбника. Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрон-камікадзе виявив ціль у нетиповому місці.
На опублікованих кадрах зафіксовано, як український безпілотник залітає у напівзруйновану будівлю та маневрує кімнатами. В одній із них оператор помітив зламану шафу, всередині якої намагався сховатися російський військовий. Попри спроби окупанта відбити атаку, наставивши на дрон стрілецьку зброю, його дії виявилися марними. На записі чітко видно, що на поясі окупанта висіла шабля.
+14 Andrey Zharov
01.05.2026 10:07
+14 IgorYakovlevich
01.05.2026 10:08
+12 Сергій Малецький
01.05.2026 10:20
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На заплаканном слоне
А сзади - танки первой конной
С образами на броне
Может, Бог им даст, похмеляться
Кружечки по две
Только след хреновый стелется
По ширяй-траве
"Тіхо, дєвачкі!"
Да будєт гойда
Мабуть с "шашкой кізяцкой" дуже не зручно бігати , що по посадкам, що шкєритись в забудові..
А у поліції і жандармів наросії їх носили до самої Февральської ( Великої) революції ))
Клинок шашки менш вигнутий у порівнянні з шаблею. ***** на відміну від шашки має рукоятку з гардою, а ще центри ваги шашки та шаблі розташовані по-різному, це тому що шашка рубає, а ***** ріже
Шафа зве мене
Дрон побачив катану...