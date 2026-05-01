Дрон нашел в разбитом шкафу оккупанта с саблей. ВИДЕО

Операторы 1-го батальона беспилотных систем 59-й отдельной штурмовой бригады "Хищники высот" обнародовали видеозапись мастерской ликвидации российского захватчика. Как сообщает Цензор.НЕТ, дрон-камикадзе обнаружил цель в нетипичном месте.

На опубликованных кадрах запечатлено, как украинский беспилотник залетает в полуразрушенное здание и маневрирует по комнатам. В одной из них оператор заметил сломанный шкаф, внутри которого пытался спрятаться российский военный. Несмотря на попытки оккупанта отразить атаку, нацелив на дрон стрелковое оружие, его действия оказались тщетными. На записи четко видно, что на поясе оккупанта висела сабля.

