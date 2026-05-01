РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
23876 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
8 587 31

Дрон нашел в разбитом шкафу оккупанта с саблей. ВИДЕО

Операторы 1-го батальона беспилотных систем 59-й отдельной штурмовой бригады "Хищники высот" обнародовали видеозапись мастерской ликвидации российского захватчика. Как сообщает Цензор.НЕТ, дрон-камикадзе обнаружил цель в нетипичном месте.

На опубликованных кадрах запечатлено, как украинский беспилотник залетает в полуразрушенное здание и маневрирует по комнатам. В одной из них оператор заметил сломанный шкаф, внутри которого пытался спрятаться российский военный. Несмотря на попытки оккупанта отразить атаку, нацелив на дрон стрелковое оружие, его действия оказались тщетными. На записи четко видно, что на поясе оккупанта висела сабля.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

армия РФ (22657) мародерство (456) уничтожение (9700) 59 отдельная мотопехотная бригада (133) дроны (6956)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
може то був онук будьоного?
показать весь комментарий
01.05.2026 10:07
+14
За інерцію подумав, що "її чоловік" прийшов, і інстинктивно - у шафу.
01.05.2026 10:08
показать весь комментарий
01.05.2026 10:08 Ответить
+12
Вищий пілотаж . Слава ЗСУ .
показать весь комментарий
01.05.2026 10:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
може то був онук будьоного?
показать весь комментарий
01.05.2026 10:07 Ответить
Драчінян
показать весь комментарий
01.05.2026 10:10 Ответить
Скоріше праправнук.
показать весь комментарий
01.05.2026 10:21 Ответить
Скачет раненый будённый
На заплаканном слоне
А сзади - танки первой конной
С образами на броне
Может, Бог им даст, похмеляться
Кружечки по две
Только след хреновый стелется
По ширяй-траве
показать весь комментарий
01.05.2026 11:58 Ответить
Гівнюк будьоного.
показать весь комментарий
01.05.2026 12:06 Ответить
а може Чапаєва,?
показать весь комментарий
01.05.2026 12:26 Ответить
Чапаєв не кавалерист, а піхотинець...і мало чим відрязнявся від ******** російських генералів, що ********** віджаті авто преміум класу..їздив на ролс-ройсі
показать весь комментарий
01.05.2026 14:38 Ответить
За інерцію подумав, що "її чоловік" прийшов, і інстинктивно - у шафу.
показать весь комментарий
01.05.2026 10:08 Ответить
Був казак , а став кізяк !
показать весь комментарий
01.05.2026 10:12 Ответить
- Куме, а знаєте, як ці кляті мацкалі вимовляють наше гарне та старовинне слово "*****"?
"Тіхо, дєвачкі!"
показать весь комментарий
01.05.2026 10:13 Ответить
пдр під самурая косив
показать весь комментарий
01.05.2026 10:16 Ответить
Ой, дэвачки, а он мне так и гаварит - я самурай на сво, шустрый, быстрый, меня никто не убъет и не покалечит... ну зачем мне такой нужен?... мне нужна белая лада...
показать весь комментарий
01.05.2026 10:59 Ответить
шо він курив шо такий дим білий ?
показать весь комментарий
01.05.2026 10:19 Ответить
Порушення техніки безпеки , без всяких сумнівів
показать весь комментарий
01.05.2026 11:01 Ответить
Вищий пілотаж . Слава ЗСУ .
показать весь комментарий
01.05.2026 10:20 Ответить
Це тепер обов'язкова орківська екіпіровка, замість ( паследній патрон сєбє),для харакірі.
показать весь комментарий
01.05.2026 10:23 Ответить
Замість харакірі "набутилку" - харакірі "нашаблю"... ну або хочаб на її руків'я для слабаків.
показать весь комментарий
01.05.2026 11:01 Ответить
щаблю він вкрав
показать весь комментарий
01.05.2026 10:30 Ответить
Хто з мечем до нас прийде, той від дрона і загине.
показать весь комментарий
01.05.2026 10:30 Ответить
він хотів краденим мечем втекти
показать весь комментарий
01.05.2026 10:36 Ответить
Это был внук Буденного Лошадь,съели "братушки"с голодухи. Хотя..может это самурай?? Завербовали какого то Херосуку Пи.*******(имя-фамилия такой)
показать весь комментарий
01.05.2026 10:37 Ответить
красная кавалерия
показать весь комментарий
01.05.2026 10:43 Ответить
Новий рід кацапських військ - "Гарнітурна кавалерія"...
показать весь комментарий
01.05.2026 10:51 Ответить
Гойда!!
Да будєт гойда
Мабуть с "шашкой кізяцкой" дуже не зручно бігати , що по посадкам, що шкєритись в забудові..
А у поліції і жандармів наросії їх носили до самої Февральської ( Великої) революції ))
показать весь комментарий
01.05.2026 10:59 Ответить
Держал при себе, что бы сделать сепуку при случае.
показать весь комментарий
01.05.2026 11:51 Ответить
Він і так напевне сєпукнув.
показать весь комментарий
01.05.2026 13:36 Ответить
На стволе это глушитель или пламегаситель?
показать весь комментарий
01.05.2026 14:29 Ответить
раз два три чотире п'ять підора іду шукать...
показать весь комментарий
01.05.2026 15:09 Ответить
***** в прятки играет!!
показать весь комментарий
01.05.2026 16:08 Ответить
У чому різниця між шаблею та шашкою?
Клинок шашки менш вигнутий у порівнянні з шаблею. ***** на відміну від шашки має рукоятку з гардою, а ще центри ваги шашки та шаблі розташовані по-різному, це тому що шашка рубає, а ***** ріже
показать весь комментарий
01.05.2026 20:04 Ответить
РуцкеСамурай Ша-***
показать весь комментарий
01.05.2026 22:49 Ответить
 
 