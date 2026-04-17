РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10927 посетителей онлайн
Новости Видео
2 886 5

Операторы дронов "SIGNUM" 59-й бригады ликвидировали около 30 оккупантов в лесах под Лиманом. ВИДЕО

Операторы батальона SIGNUM 59-й отдельной бригады продемонстрировали чрезвычайно высокую эффективность использования новейших технологий на поле боя. В сети появилось видео масштабной ликвидации живой силы врага в лесных массивах вблизи Лимана в Донецкой области. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Особенностью этой операции стало массированное применение FPV-дронов на оптоволокне. Такая технология делает беспилотники невосприимчивыми к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и позволяет пилотам сохранять идеальное качество изображения до самого момента попадания.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пес упирается лапами в лед и скользит, пытаясь оторвать зубами кусок руки уничтоженного оккупанта. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (23370) Донецкая область (12665) Лиман (333) 59 отдельная мотопехотная бригада (135) дроны (7666) Покровский район (1805)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 