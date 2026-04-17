Операторы дронов "SIGNUM" 59-й бригады ликвидировали около 30 оккупантов в лесах под Лиманом. ВИДЕО

Операторы батальона SIGNUM 59-й отдельной бригады продемонстрировали чрезвычайно высокую эффективность использования новейших технологий на поле боя. В сети появилось видео масштабной ликвидации живой силы врага в лесных массивах вблизи Лимана в Донецкой области. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Особенностью этой операции стало массированное применение FPV-дронов на оптоволокне. Такая технология делает беспилотники невосприимчивыми к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и позволяет пилотам сохранять идеальное качество изображения до самого момента попадания.

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