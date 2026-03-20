Воины 59-й ОШБр сбили российский вертолет Ка-52 с помощью FPV-дрона. ВИДЕО

На Покровском направлении зафиксирован редкий случай уничтожения дорогостоящей авиационной техники оккупантов с помощью относительно недорогого беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка успешно атаковали российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". В сети опубликована видеозапись, на которой российский вертолет горит на земле.

Значение операции

  • Стоимость: Цена одного вертолета Ка-52 составляет около 16 миллионов долларов, тогда как FPV-дрон стоит несколько сотен долларов.

  • Технологическое преимущество: Сбивание авиации дронами-камикадзе становится новым этапом в развитии тактики применения беспилотных систем ВСУ.

Читайте: Российская ПВО сбила свой военный вертолет Ми-8 в Ростовской области. Трое членов экипажа ликвидированы, - ASTRA. ВИДЕО

Топ комментарии
+10
Красота.
20.03.2026 14:04 Ответить
+5
https://t.me/voynareal/133455 Момент збиття руснявого Ка-52 прямо з камери того самого FPV-дрона
20.03.2026 14:20 Ответить
+4
Це просто свято якесь ))
20.03.2026 14:12 Ответить
Та робіть вже реактивні дрони перехоплювачі, щоб збивати російські літаки. Бо ми не дочекаємось українського ЗРК, скорше війна закінчиться.
20.03.2026 14:19 Ответить
Не при зелених виродках.
До того все і йде, що таку зброю швидше і якісніше зроблять в гаражах "за свої", а не на державних підприємствах за бюджетні кошти...
20.03.2026 14:36 Ответить
Підрозділ Касьянова, який єдиний успішно атакував Москву, досі не відновлений, отже влада не хоче перемоги!
20.03.2026 14:38 Ответить
Майстерність і дієвий результат для оператора!!!
Неперевершеність!!
20.03.2026 14:50 Ответить
Скільки цапи шахедами наносять нам шкоди...
20.03.2026 14:07 Ответить
красиво ватлет горит!!! да кацапчик?
20.03.2026 14:13 Ответить
"Птічку жалко...". Нашу... Надіюся, волонтери передадуть ще не одну...
20.03.2026 14:14 Ответить
Скоро будуть з рогатки збивати.
20.03.2026 14:14 Ответить
Красівоє..молодці, хлопці)))

Такі дії надихають ще більше донатати)) Дякую!!
20.03.2026 14:20 Ответить
Питався сісти, розори від шасі...
20.03.2026 14:21 Ответить
Ну не літають крокодили. Не літають!
А якщо і літають, то як казав товариш прапорщик в одному анекдоті "...ну-у-у... літають, низенько правда, курли, курли..."
Мабуть воду внизу побачив, інстинкт спрацював. Жартую.
Уклін Захисникам України.
20.03.2026 14:40 Ответить
Черговий АНАЛ говнєт від мацкавитів!!
Як ****** почав із затоплення у Барецовім морі АПЛ «КУРСК», тепер він так і завершить, як оте судНо «мацква» в Чорному морі!!
Погані прикмети, збуваються у ****** і московитів!
20.03.2026 14:54 Ответить
Слава ЗСУ!
20.03.2026 14:58 Ответить
 
 