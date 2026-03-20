Воины 59-й ОШБр сбили российский вертолет Ка-52 с помощью FPV-дрона. ВИДЕО
На Покровском направлении зафиксирован редкий случай уничтожения дорогостоящей авиационной техники оккупантов с помощью относительно недорогого беспилотника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка успешно атаковали российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". В сети опубликована видеозапись, на которой российский вертолет горит на земле.
Значение операции
-
Стоимость: Цена одного вертолета Ка-52 составляет около 16 миллионов долларов, тогда как FPV-дрон стоит несколько сотен долларов.
-
Технологическое преимущество: Сбивание авиации дронами-камикадзе становится новым этапом в развитии тактики применения беспилотных систем ВСУ.
Валерий Петрушко
Yriii Yriii
Qq Qqq
До того все і йде, що таку зброю швидше і якісніше зроблять в гаражах "за свої", а не на державних підприємствах за бюджетні кошти...
Неперевершеність!!
Такі дії надихають ще більше донатати)) Дякую!!
А якщо і літають, то як казав товариш прапорщик в одному анекдоті "...ну-у-у... літають, низенько правда, курли, курли..."
Мабуть воду внизу побачив, інстинкт спрацював. Жартую.
Уклін Захисникам України.
Як ****** почав із затоплення у Барецовім морі АПЛ «КУРСК», тепер він так і завершить, як оте судНо «мацква» в Чорному морі!!
Погані прикмети, збуваються у ****** і московитів!