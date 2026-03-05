ВМС показали уничтожение российского Ка-27: пытался высадиться на буровую установку "Сиваш". ВИДЕО
В ночь на 5 марта ВМС Украины и Силы специальных операций ВСУ нанесли удар по подразделениям противника, расположенным на буровой установке "Сиваш" в акватории Черного моря. В рамках операции также был уничтожен российский вертолет Ка-27, который пытался высадиться на установку.
Об этом сообщили в ВМС, информирует Цензор.НЕТ.
Больше об операции ВСУ
Отмечается, что буровую платформу враг использовал как пункт наблюдения, ретрансляции связи, размещения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ПВО ближнего действия. Оттуда же управляли ударными дронами, которыми целились в инфраструктуру Одесской и Николаевской областей и создавали угрозу гражданскому судоходству.
Украинские морские беспилотные дроны и авиационные беспилотные аппараты поразили российские средства управления и связи и нанесли существенные потери живой силе россиян.
- Также удалось уничтожить вертолет Ка-27, который пытался совершить посадку на площадку буровой установки.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила свой военный вертолет Ми-8 в Ростовской области. Трое членов экипажа ликвидированы.
Але пропустили одне слово - "посмертно"!
Який?
"Мінус один"