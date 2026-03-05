ВМС показали уничтожение российского Ка-27: пытался высадиться на буровую установку "Сиваш". ВИДЕО

В ночь на 5 марта ВМС Украины и Силы специальных операций ВСУ нанесли удар по подразделениям противника, расположенным на буровой установке "Сиваш" в акватории Черного моря. В рамках операции также был уничтожен российский вертолет Ка-27, который пытался высадиться на установку.

Больше об операции ВСУ

Отмечается, что буровую платформу враг использовал как пункт наблюдения, ретрансляции связи, размещения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ПВО ближнего действия. Оттуда же управляли ударными дронами, которыми целились в инфраструктуру Одесской и Николаевской областей и создавали угрозу гражданскому судоходству.

Украинские морские беспилотные дроны и авиационные беспилотные аппараты поразили российские средства управления и связи и нанесли существенные потери живой силе россиян.

Также удалось уничтожить вертолет Ка-27, который пытался совершить посадку на площадку буровой установки.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила свой военный вертолет Ми-8 в Ростовской области. Трое членов экипажа ликвидированы.

