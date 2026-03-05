РУС
Новости Уничтожение вертолетов врага
5 222 12

ВМС показали уничтожение российского Ка-27: пытался высадиться на буровую установку "Сиваш". ВИДЕО

В ночь на 5 марта ВМС Украины и Силы специальных операций ВСУ нанесли удар по подразделениям противника, расположенным на буровой установке "Сиваш" в акватории Черного моря. В рамках операции также был уничтожен российский вертолет Ка-27, который пытался высадиться на установку.

Об этом сообщили в ВМС, информирует Цензор.НЕТ.

Больше об операции ВСУ

Отмечается, что буровую платформу враг использовал как пункт наблюдения, ретрансляции связи, размещения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ПВО ближнего действия. Оттуда же управляли ударными дронами, которыми целились в инфраструктуру Одесской и Николаевской областей и создавали угрозу гражданскому судоходству.

Украинские морские беспилотные дроны и авиационные беспилотные аппараты поразили российские средства управления и связи и нанесли существенные потери живой силе россиян.

  • Также удалось уничтожить вертолет Ка-27, который пытался совершить посадку на площадку буровой установки.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила свой военный вертолет Ми-8 в Ростовской области. Трое членов экипажа ликвидированы.

Топ комментарии
+7
Екіпаж приземлився на платформу і подумав, що уже херої рассєї
Але пропустили одне слово - "посмертно"!
показать весь комментарий
05.03.2026 19:19 Ответить
+4
НєКу по копаному...
показать весь комментарий
05.03.2026 19:14 Ответить
+4
Я так розумію шо екіпаж свинособак насолоджуєтся висерами Задротова та піснями Кобздона
показать весь комментарий
05.03.2026 19:21 Ответить
Фото побачив, а де відео?
показать весь комментарий
05.03.2026 19:14 Ответить
НєКу по копаному...
показать весь комментарий
05.03.2026 19:14 Ответить
В момент удару гелікоптер вже був на майданчику. Кацапопілоти могли вижити .
показать весь комментарий
05.03.2026 19:17 Ответить
Подумай . Навіщо він туди прилетів ?
показать весь комментарий
05.03.2026 19:22 Ответить
Екіпаж приземлився на платформу і подумав, що уже херої рассєї
Але пропустили одне слово - "посмертно"!
показать весь комментарий
05.03.2026 19:19 Ответить
Я так розумію шо екіпаж свинособак насолоджуєтся висерами Задротова та піснями Кобздона
показать весь комментарий
05.03.2026 19:21 Ответить
Не×ер сцяти в наше море.
показать весь комментарий
05.03.2026 19:23 Ответить
Літати на "вертушках" на платформи в Чорному морі під контролем ЗСУ - це як літати на Як-130 над Тегераном під контролем F-35: результат буде один і то й же!
Який?
"Мінус один"
показать весь комментарий
05.03.2026 19:26 Ответить
Смерть хазаро-кацапам! Das ist gut! 🔱
показать весь комментарий
05.03.2026 19:29 Ответить
Нэту камава...
показать весь комментарий
05.03.2026 19:53 Ответить
Судя по виду платформы - она не обитаема. Вертоплет прилетел чтобы установить некое оборудование. Хотя интересный вопрос - от чего бы оно запитывалось. Платформа сожжена. Может там были пару человек с генератором и батареями.
показать весь комментарий
05.03.2026 20:01 Ответить
..двічи прослухав музичку і якісь "хлопки" і подивився на фотку бурової... мабуть це відео не для всіх..
показать весь комментарий
05.03.2026 20:11 Ответить
 
 