ВМС показали знищення російського Ка-27: намагався висадитися на бурову установку "Сиваш". ВIДЕО
У ніч на 5 березня ВМС України та Сили спеціальних операцій ЗСУ уразили підрозділи противника, розташовані на буровій установці "Сиваш" в акваторії Чорного моря. У межах операції також знищили російський вертоліт Ка-27, який намагався висадитися на установку.
Про це розповіли у ВМС, інформує Цензор.НЕТ.
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Зазначається, що бурову платформу ворог використовував як пункт спостереження, ретрансляції зв'язку, розміщення засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та ППО ближньої дії. Звідти ж керували ударними дронами, якими цілилися на інфраструктуру Одещини та Миколаївщини й створювали загрозу цивільному судноплавству.
Українські морські безекіпажні дрони та авіаційні безпілотні апарати уражено російські засоби управління і зв’язку та завдано суттєвих втрат живій силі росіян.
- Також вдалося знищити вертоліт Ка-27, який намагався здійснити посадку на майданчик бурової установки.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що російська ППО збила свій військовий гелікоптер Мі-8 у Ростовській області. Троє членів екіпажу ліквідовані
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