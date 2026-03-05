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Новини Знищення вертольотів ворога
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ВМС показали знищення російського Ка-27: намагався висадитися на бурову установку "Сиваш". ВIДЕО

У ніч на 5 березня ВМС України та Сили спеціальних операцій ЗСУ уразили підрозділи противника, розташовані на буровій установці "Сиваш" в акваторії Чорного моря. У межах операції також знищили російський вертоліт Ка-27, який намагався висадитися на установку.

Про це розповіли у ВМС, інформує Цензор.НЕТ.

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Більше про операцію ЗСУ

Зазначається, що бурову платформу ворог використовував як пункт спостереження, ретрансляції зв'язку, розміщення засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та ППО ближньої дії. Звідти ж керували ударними дронами, якими цілилися на інфраструктуру Одещини та Миколаївщини й створювали загрозу цивільному судноплавству.

Українські морські безекіпажні дрони та авіаційні безпілотні апарати уражено російські засоби управління і зв’язку та завдано суттєвих втрат живій силі росіян.

  • Також вдалося знищити вертоліт Ка-27, який намагався здійснити посадку на майданчик бурової установки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гвинтокрил морської авіації знищив вісім ворожих дронів. ВIДЕО

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що російська ППО збила свій військовий гелікоптер Мі-8 у Ростовській області. Троє членів екіпажу ліквідовані

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражено ворожий вертоліт Ка-27 та три пункти управління БпЛА, - Генштаб

Автор: 

ВМС (1452) Чорне море (1704) знищення (10327) вертоліт (919)
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Топ коментарі
+23
Екіпаж приземлився на платформу і подумав, що уже херої рассєї
Але пропустили одне слово - "посмертно"!
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05.03.2026 19:19 Відповісти
+15
Фото побачив, а де відео?
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05.03.2026 19:14 Відповісти
+15
Я так розумію шо екіпаж свинособак насолоджуєтся висерами Задротова та піснями Кобздона
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05.03.2026 19:21 Відповісти
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Фото побачив, а де відео?
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05.03.2026 19:14 Відповісти
Гарна робота.
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05.03.2026 21:42 Відповісти
Ботоферми засрашки у фейсбуці вже спрацювали оперативно - відосік там чи-то заблокували, чи ще щось таке.
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06.03.2026 12:34 Відповісти
НєКу по копаному...
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05.03.2026 19:14 Відповісти
В момент удару гелікоптер вже був на майданчику. Кацапопілоти могли вижити .
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05.03.2026 19:17 Відповісти
Подумай . Навіщо він туди прилетів ?
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05.03.2026 19:22 Відповісти
Екіпаж приземлився на платформу і подумав, що уже херої рассєї
Але пропустили одне слово - "посмертно"!
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05.03.2026 19:19 Відповісти
Я так розумію шо екіпаж свинособак насолоджуєтся висерами Задротова та піснями Кобздона
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05.03.2026 19:21 Відповісти
Не×ер сцяти в наше море.
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05.03.2026 19:23 Відповісти
Літати на "вертушках" на платформи в Чорному морі під контролем ЗСУ - це як літати на Як-130 над Тегераном під контролем F-35: результат буде один і то й же!
Який?
"Мінус один"
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05.03.2026 19:26 Відповісти
Смерть хазаро-кацапам! Das ist gut! 🔱
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05.03.2026 19:29 Відповісти
Нэту камава...
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05.03.2026 19:53 Відповісти
Судя по виду платформы - она не обитаема. Вертоплет прилетел чтобы установить некое оборудование. Хотя интересный вопрос - от чего бы оно запитывалось. Платформа сожжена. Может там были пару человек с генератором и батареями.
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05.03.2026 20:01 Відповісти
..двічи прослухав музичку і якісь "хлопки" і подивився на фотку бурової... мабуть це відео не для всіх..
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05.03.2026 20:11 Відповісти
Я скачал и посмотрел уже в скачанном виде.
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06.03.2026 00:44 Відповісти
БЄКі мабуть зря витратили, вишці це до жопи.
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05.03.2026 20:24 Відповісти
 
 