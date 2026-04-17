Оператори дронів "SIGNUM" 59-ї бригади ліквідували близько 30 окупантів у лісах під Лиманом. ВIДЕО

Оператори батальйону SIGNUM 59-ї окремої бригади продемонстрували надзвичайно високу ефективність використання новітніх технологій на полі бою. У мережі оприлюднено відео масштабної ліквідації живої сили ворога в лісових масивах поблизу Лимана, що на Донеччині. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Особливістю цієї операції стало масоване застосування FPV-дронів на оптоволокні. Така технологія робить безпілотники несприйнятливими до ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та дозволяє пілотам зберігати ідеальну якість зображення до самого моменту влучання.

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