Одна людина загинула і чотири постраждали внаслідок обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж

За 7 червня поліція зафіксувала 1 320 атак по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Під вогнем перебували 12 населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

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Покровський район

У Надії Криворізької громади зруйновано приватний будинок.

Краматорський район

У Хрестищі Святогірської громади пошкоджено приватний будинок. У Миколаївці пошкоджено 6 приватних будинків,ще 1 — у Райгородку. У Билбасівці Слов'янської громади пошкоджено 3 приватні будинки та вантажівку. У Краматорську пошкоджено авто; у Ясногірці загинула людина, пошкоджено приватний будинок. В Олександрівці пошкоджено господарчу будівлю та автомобіль. В Іверському Новодонецької громади пошкоджено крамницю, кав'ярню та інфраструктуру. У Дружківці пошкоджено багатоповерхівку; в Олексієво-Дружківці поранено 3 людини; у Торецькому поранено людину.

Бахмутський район

У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 546 людей, у тому числі 70 дітей.





















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