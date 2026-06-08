Одна людина загинула і чотири постраждали внаслідок обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж
За 7 червня поліція зафіксувала 1 320 атак по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Під вогнем перебували 12 населених пунктів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.
Покровський район
У Надії Криворізької громади зруйновано приватний будинок.
Краматорський район
У Хрестищі Святогірської громади пошкоджено приватний будинок. У Миколаївці пошкоджено 6 приватних будинків,ще 1 — у Райгородку. У Билбасівці Слов'янської громади пошкоджено 3 приватні будинки та вантажівку. У Краматорську пошкоджено авто; у Ясногірці загинула людина, пошкоджено приватний будинок. В Олександрівці пошкоджено господарчу будівлю та автомобіль. В Іверському Новодонецької громади пошкоджено крамницю, кав'ярню та інфраструктуру. У Дружківці пошкоджено багатоповерхівку; в Олексієво-Дружківці поранено 3 людини; у Торецькому поранено людину.
Бахмутський район
У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.
Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 546 людей, у тому числі 70 дітей.
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