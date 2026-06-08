Один человек погиб и четверо пострадали в результате обстрелов Донецкой области. ФОТОРЕПОРТАЖ

За 7 июня полиция зафиксировала 1 320 обстрелов по линии фронта и в жилом секторе Донецкой области. Под обстрелом оказались 12 населенных пунктов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.

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Покровский район

В Надии Криворожской громады разрушен частный дом.

Краматорский район

В Хрестище Святогорской громады поврежден частный дом. В Николаевке повреждены 6 частных домов, еще 1 - в Райгородке. В Билбасовке Славянской громады повреждены 3 частных дома и грузовик. В Краматорске поврежден автомобиль; в Ясногорке погиб человек, поврежден частный дом. В Александровке повреждено хозяйственное здание и автомобиль. В Иверском Новодонецкой громады поврежден магазин, кафе и инфраструктура. В Дружковке повреждено многоэтажное здание; в Алексеево-Дружковке ранены 3 человека; в Торецком ранен человек.

Бахмутский район

В Резниковке и Свято-Покровском Северской громады повреждены частные дома.

Всего за сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 546 человек, в том числе 70 детей.





















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