У Дружківці закривають відділення "Нової пошти" через обстріли
У Дружківці на Донеччині припиняють роботу відділення "Нової пошти" через погіршення безпекової ситуації та збільшення кількості російських обстрілів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Дружківська міська військова адміністрація.
Згідно з повідомленням, відділення №3 завершить роботу з 9 червня 2026 року. Останній день його роботи – 8 червня, коли воно обслуговуватиме клієнтів лише на видачу посилок.
Відділення №1 працюватиме до середини червня
За попередньою інформацією, відділення №1 продовжить роботу орієнтовно до 20 червня.
У міській військовій адміністрації зазначають, що рішення пов'язане із системним погіршенням безпекової ситуації в громаді та постійними атаками з боку російських військ.
Після закриття залишаться поштомати
Після припинення роботи відділень планують зберегти функціонування поштоматів. Вони працюватимуть за наявності технічної можливості та дозволятимуть отримувати й відправляти посилки.
Про подальші зміни в роботі поштової мережі мешканців громади обіцяють повідомити додатково.
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