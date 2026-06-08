У Дружківці закривають відділення "Нової пошти" через обстріли

У Дружківці на Донеччині припиняють роботу відділення "Нової пошти" через погіршення безпекової ситуації та збільшення кількості російських обстрілів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Дружківська міська військова адміністрація.

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Згідно з повідомленням, відділення №3 завершить роботу з 9 червня 2026 року. Останній день його роботи – 8 червня, коли воно обслуговуватиме клієнтів лише на видачу посилок.

Відділення №1 працюватиме до середини червня

За попередньою інформацією, відділення №1 продовжить роботу орієнтовно до 20 червня.

У міській військовій адміністрації зазначають, що рішення пов'язане із системним погіршенням безпекової ситуації в громаді та постійними атаками з боку російських військ.

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Після закриття залишаться поштомати

Після припинення роботи відділень планують зберегти функціонування поштоматів. Вони працюватимуть за наявності технічної можливості та дозволятимуть отримувати й відправляти посилки.

Про подальші зміни в роботі поштової мережі мешканців громади обіцяють повідомити додатково.

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