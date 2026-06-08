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Новини Обстріли Донеччини
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У Дружківці закривають відділення "Нової пошти" через обстріли

Відділення "Нової пошти" у Дружківці припиняють роботу через погіршення безпекової ситуації

У Дружківці на Донеччині припиняють роботу відділення "Нової пошти" через погіршення безпекової ситуації та збільшення кількості російських обстрілів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Дружківська міська військова адміністрація.

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Згідно з повідомленням, відділення №3 завершить роботу з 9 червня 2026 року. Останній день його роботи – 8 червня, коли воно обслуговуватиме клієнтів лише на видачу посилок.

Відділення №1 працюватиме до середини червня

За попередньою інформацією, відділення №1 продовжить роботу орієнтовно до 20 червня.

У міській військовій адміністрації зазначають, що рішення пов'язане із системним погіршенням безпекової ситуації в громаді та постійними атаками з боку російських військ.

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Після закриття залишаться поштомати

Після припинення роботи відділень планують зберегти функціонування поштоматів. Вони працюватимуть за наявності технічної можливості та дозволятимуть отримувати й відправляти посилки.

Про подальші зміни в роботі поштової мережі мешканців громади обіцяють повідомити додатково.

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закриття (202) бойові дії (5937) Нова пошта (394) Дружківка (163)
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А тим часом радісний ЦАР по Лондону швендається з такими ж радісними Макроном, Мерцем та Стармером ! Війна між слов'янськими гоями нескінчено крутиться - шекелі та єврики у "кошерників"та "підкошерених" каламутяться!
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08.06.2026 10:33 Відповісти
"відповзають"...
На ПОКИ ЩО неокуповану територію.
Поки що... територію України...
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08.06.2026 10:43 Відповісти
 
 