Удар FPV-дрона по Краматорську: загинув мирний житель
Уранці 6 червня російський FPV-дрон влучив біля житлової забудови у Краматорську. Загинув мирний житель, а обставини атаки фіксуються як черговий воєнний злочин проти цивільних.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Краматорській міській раді.
Російські окупанти продовжують цілеспрямовано атакувати мирних жителів Донеччини, застосовуючи зброю проти людей, які не беруть участі у бойових діях. Удар по житловій забудові та загибель цивільного чоловіка стали черговим свідченням нехтування державою-агресором нормами міжнародного гуманітарного права та законами і звичаями війни.
Воєнні злочини мають отримати покарання
"Кожен такий злочин документується, а винні рано чи пізно нестимуть відповідальність за скоєне. Жодні виправдання не можуть пояснити вбивства мирних людей. Терор проти цивільного населення вкотре демонструє справжню ціну, яку російська армія надає людському життю", - зазначили у міськраді.
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