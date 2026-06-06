Удар FPV-дрона по Краматорську: загинув мирний житель

Уранці 6 червня російський FPV-дрон влучив біля житлової забудови у Краматорську. Загинув мирний житель, а обставини атаки фіксуються як черговий воєнний злочин проти цивільних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Краматорській міській раді.

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Російські окупанти продовжують цілеспрямовано атакувати мирних жителів Донеччини, застосовуючи зброю проти людей, які не беруть участі у бойових діях. Удар по житловій забудові та загибель цивільного чоловіка стали черговим свідченням нехтування державою-агресором нормами міжнародного гуманітарного права та законами і звичаями війни.

Воєнні злочини мають отримати покарання

"Кожен такий злочин документується, а винні рано чи пізно нестимуть відповідальність за скоєне. Жодні виправдання не можуть пояснити вбивства мирних людей. Терор проти цивільного населення вкотре демонструє справжню ціну, яку російська армія надає людському життю", - зазначили у міськраді.

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