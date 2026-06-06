Удар FPV-дрона по Краматорску: погиб мирный житель

Утром 6 июня российский FPV-дрон попал в жилой район в Краматорске. Погиб мирный житель, а обстоятельства атаки фиксируются как очередное военное преступление против гражданского населения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Краматорском городском совете.

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Российские оккупанты продолжают целенаправленно атаковать мирных жителей Донецкой области, применяя оружие против людей, не участвующих в боевых действиях. Удар по жилой застройке и гибель гражданского мужчины стали очередным свидетельством пренебрежения государством-агрессором нормами международного гуманитарного права и законами и обычаями войны.

Военные преступления должны быть наказаны

"Каждое такое преступление документируется, а виновные рано или поздно понесут ответственность за содеянное. Никакие оправдания не могут объяснить убийства мирных людей. Террор против гражданского населения в очередной раз демонстрирует истинную цену, которую российская армия дает человеческой жизни", - отметили в горсовете.

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