Сутки в Донецкой области: 6 погибших и 19 раненых в результате обстрелов РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Донецкой области под обстрелом оказались 12 населенных пунктов. Пострадали жилые кварталы, среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Вадим Филашкин и полиция области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Покровский район

В Доброполье погиб человек.

В Белозерском поврежден многоквартирный дом и учебное заведение

Краматорский район

На Николаевку россияне сбросили четыре бомбы "КАБ-250" – убили четырех мирных жителей, еще четверых ранили. Повреждены многоквартирный дом и гаражный кооператив.

В Краматорске в результате ударов вражеских дронов травмированы два человека, повреждено отделение банка.

На Славянск Россия направила авиабомбу "КАБ-500" – повреждено предприятие, 7 гражданских автомобилей.

По Майдану враг нанес удар БПЛА "Молния-2" – ранено 7 мирных жителей, поврежден автомобиль.

Дружковка выдержала 10 атак (4 авиабомбы, 6 FPV-дронов). Четверо гражданских лиц получили ранения. Повреждены 6 многоквартирных и 1 частный дома, 2 автомобиля коммунального предприятия.

В Константиновке войска РФ нанесли удар вблизи автодороги на Дружковку – есть раненый.

В Алексеево-Дружковке в результате попадания беспилотника есть погибший.

В Киндратовке – 1 человек ранен.

Бахмутский район

В Ризниковке и Свято-Покровском Северской громады повреждены частные дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Четыре человека погибли, еще семеро получили ранения в результате вражеских ударов по Дружковке и Николаевке в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Последствия атак













