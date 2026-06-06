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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки в Донецкой области: 6 погибших и 19 раненых в результате обстрелов РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Донецкой области под обстрелом оказались 12 населенных пунктов. Пострадали жилые кварталы, среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Вадим Филашкин и полиция области.

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Покровский район

В Доброполье погиб человек.

В Белозерском поврежден многоквартирный дом и учебное заведение

Краматорский район

На Николаевку россияне сбросили четыре бомбы "КАБ-250" – убили четырех мирных жителей, еще четверых ранили. Повреждены многоквартирный дом и гаражный кооператив.

В Краматорске в результате ударов вражеских дронов травмированы два человека, повреждено отделение банка.

На Славянск Россия направила авиабомбу "КАБ-500" – повреждено предприятие, 7 гражданских автомобилей. 

По Майдану враг нанес удар БПЛА "Молния-2" – ранено 7 мирных жителей, поврежден автомобиль.

Дружковка выдержала 10 атак (4 авиабомбы, 6 FPV-дронов). Четверо гражданских лиц получили ранения. Повреждены 6 многоквартирных и 1 частный дома, 2 автомобиля коммунального предприятия.

В Константиновке войска РФ нанесли удар вблизи автодороги на Дружковку – есть раненый. 

В Алексеево-Дружковке в результате попадания беспилотника есть погибший.

В Киндратовке – 1 человек ранен. 

Бахмутский район

В Ризниковке и Свято-Покровском Северской громады повреждены частные дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Четыре человека погибли, еще семеро получили ранения в результате вражеских ударов по Дружковке и Николаевке в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Последствия атак

Обстрелы Донецкой области 5 июня
Обстрелы Донецкой области 5 июня
Обстрелы Донецкой области 5 июня
Обстрелы Донецкой области 5 июня
Обстрелы Донецкой области 5 июня
Обстрелы Донецкой области 5 июня
Обстрелы Донецкой области 5 июня

Автор: 

Краматорськ (2484) обстрел (33020) Донецкая область (12410) Бахмутский район (850) Краматорский район (1244) Покровский район (1762) Резниковка (47) Дружковка (160) Кондратовка (10) Константиновка (1994) Николаевка (52) Славянск (2722) Белозерское (28) Доброполье (156) Свято-Покровское (17) Алексеево-Дружковка (32) Майдан (4)
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