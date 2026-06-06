Сутки в Донецкой области: 6 погибших и 19 раненых в результате обстрелов РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Донецкой области под обстрелом оказались 12 населенных пунктов. Пострадали жилые кварталы, среди мирных жителей есть погибшие и раненые.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Вадим Филашкин и полиция области.
Покровский район
В Доброполье погиб человек.
В Белозерском поврежден многоквартирный дом и учебное заведение
Краматорский район
На Николаевку россияне сбросили четыре бомбы "КАБ-250" – убили четырех мирных жителей, еще четверых ранили. Повреждены многоквартирный дом и гаражный кооператив.
В Краматорске в результате ударов вражеских дронов травмированы два человека, повреждено отделение банка.
На Славянск Россия направила авиабомбу "КАБ-500" – повреждено предприятие, 7 гражданских автомобилей.
По Майдану враг нанес удар БПЛА "Молния-2" – ранено 7 мирных жителей, поврежден автомобиль.
Дружковка выдержала 10 атак (4 авиабомбы, 6 FPV-дронов). Четверо гражданских лиц получили ранения. Повреждены 6 многоквартирных и 1 частный дома, 2 автомобиля коммунального предприятия.
В Константиновке войска РФ нанесли удар вблизи автодороги на Дружковку – есть раненый.
В Алексеево-Дружковке в результате попадания беспилотника есть погибший.
В Киндратовке – 1 человек ранен.
Бахмутский район
В Ризниковке и Свято-Покровском Северской громады повреждены частные дома.
Последствия атак
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