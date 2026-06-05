Четверо человек погибли, еще семеро получили ранения в результате вражеских ударов по Дружковке и Николаевке на Донетчине. ФОТОрепортаж

В пятницу, 5 июня, российские захватчики атаковали Дружковку и Николаевку в Донецкой области. Погибли четыре человека, еще семеро получили ранения.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

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Удары по Дружковке

С утра оккупанты наносят удары по Дружковке. Враг атакует город с помощью авиабомб и FPV-дронов.

В результате нескольких обстрелов ранены 46-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 54, 66 и 73 лет. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и перелом бедра.

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Обстрелы Николаевки

Кроме того, российские войска сбросили четыре авиабомбы "ФАБ-250" с УМПК на Николаевку. В результате попадания по жилой застройке погибли четверо гражданских лиц. Еще трое человек получили травмы.

В населенных пунктах повреждено 5 многоквартирных домов.

Начато досудебное расследование в рамках уголовных производств по фактам военного преступления (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

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