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Новости Обстрел Краматорска
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Войска РФ нанесли два удара по Краматорску, есть погибшие и раненые

Атака на Краматорск

Вечером 3 июня российские войска нанесли два удара по Краматорску в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина в Telegram

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Российские удары по жилым районам

По словам Филашкина, россияне снова ударили в жилую застройку. Вследствие атаки погибли три человека, еще четверо получили ранения.

В настоящее время на месте продолжается поисково-спасательная операция. Точное количество жертв и масштабы разрушений уточняются.

За сутки войска РФ нанесли 290 ударов по Донецкой области. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в нескольких городах области. 

Вследствие обстрелов РФ погиб один человек, 13 получили ранения.

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Краматорськ (2483) обстрел (32974) атака (1534) Донецкая область (12392) Краматорский район (1241)
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3,14дараси, гатять каб по житловому масиву.
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03.06.2026 18:28 Ответить
Від лінії фронту до Краматорська менше 20 км, що там роблять цивільні?
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03.06.2026 18:36 Ответить
Тепер, після 7 років, зеленський з стефанчуком і Стефанішина, мають завдати удар, отими з НДКР від міндіча та штілермана, 3.000 ракет «Фламінго», по *********????
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03.06.2026 18:52 Ответить
 
 