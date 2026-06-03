Войска РФ нанесли два удара по Краматорску, есть погибшие и раненые
Вечером 3 июня российские войска нанесли два удара по Краматорску в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина в Telegram.
Российские удары по жилым районам
По словам Филашкина, россияне снова ударили в жилую застройку. Вследствие атаки погибли три человека, еще четверо получили ранения.
В настоящее время на месте продолжается поисково-спасательная операция. Точное количество жертв и масштабы разрушений уточняются.
За сутки войска РФ нанесли 290 ударов по Донецкой области. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в нескольких городах области.
Вследствие обстрелов РФ погиб один человек, 13 получили ранения.
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Eduard Povolotsky #417134
показать весь комментарий03.06.2026 18:28 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
krot_lub
показать весь комментарий03.06.2026 18:36 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий03.06.2026 18:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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