Войска РФ нанесли два удара по Краматорску, есть погибшие и раненые

Вечером 3 июня российские войска нанесли два удара по Краматорску в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина в Telegram.

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Российские удары по жилым районам

По словам Филашкина, россияне снова ударили в жилую застройку. Вследствие атаки погибли три человека, еще четверо получили ранения.

В настоящее время на месте продолжается поисково-спасательная операция. Точное количество жертв и масштабы разрушений уточняются.

За сутки войска РФ нанесли 290 ударов по Донецкой области. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в нескольких городах области.

Вследствие обстрелов РФ погиб один человек, 13 получили ранения.

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