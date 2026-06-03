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Новини Обстріл Краматорська
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Війська РФ завдали два удари по Краматорську, є загиблі та поранені

Атака на Краматорськ

Увечері 3 червня російські війська завдали двох ударів по Краматорську Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна в Телеграмі

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Російські удари по житлових районах

За словами Філашкіна, росіяни знову поцілили у житлову забудову. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще четверо отримали поранення.

Наразі на місці триває пошуково-рятувальна операція. Точна кількість жертв і масштаби руйнувань уточнюються.

Протягом доби війська РФ завдали 290 ударів по Донеччині. Пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру в кількох містах області. 

Через обстріли РФ загинула людина, 13 поранених.

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Краматорськ (926) обстріл (34320) атака (1594) Донецька область (11267) Краматорський район (1254)
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3,14дараси, гатять каб по житловому масиву.
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03.06.2026 18:28 Відповісти
Від лінії фронту до Краматорська менше 20 км, що там роблять цивільні?
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03.06.2026 18:36 Відповісти
Тепер, після 7 років, зеленський з стефанчуком і Стефанішина, мають завдати удар, отими з НДКР від міндіча та штілермана, 3.000 ракет «Фламінго», по *********????
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03.06.2026 18:52 Відповісти
 
 