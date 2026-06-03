Війська РФ завдали два удари по Краматорську, є загиблі та поранені
Увечері 3 червня російські війська завдали двох ударів по Краматорську Донецької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна в Телеграмі.
Російські удари по житлових районах
За словами Філашкіна, росіяни знову поцілили у житлову забудову. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще четверо отримали поранення.
Наразі на місці триває пошуково-рятувальна операція. Точна кількість жертв і масштаби руйнувань уточнюються.
Протягом доби війська РФ завдали 290 ударів по Донеччині. Пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру в кількох містах області.
Через обстріли РФ загинула людина, 13 поранених.
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Eduard Povolotsky #417134
показати весь коментар03.06.2026 18:28 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
krot_lub
показати весь коментар03.06.2026 18:36 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Oleksandr Valovyi
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