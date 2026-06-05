Чотири людини загинули, ще семеро зазнали поранень внаслідок ворожих ударів по Дружківці та Миколаївці на Донеччині. ФОТОрепортаж
У п'ятницю, 5 червня, російські загарбники атакували Дружківку та Миколаївку на Донеччині. Загинули чотири людини, ще семеро зазнали поранень.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Удари по Дружківці
Від ранку окупанти завдають ударів по Дружківці. Ворог атакує місто за допомогою авіабомб та FPV-дронів.
Внаслідок кількох обстрілів поранено 46-річну жінку та трьох чоловіків віком 54, 66 і 73 років. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення та перелом стегна.
Обстріли Миколаївки
Крім того, російські війська скинули чотири авіабомби "ФАБ-250" з УМПК на Миколаївку. Внаслідок влучання по житловій забудові загинули четверо цивільних. Ще троє осіб травмовано.
У населених пунктах пошкоджено 5 багатоквартирних будинків.
Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнного злочину (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
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