Чотири людини загинули, ще семеро зазнали поранень внаслідок ворожих ударів по Дружківці та Миколаївці на Донеччині. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 5 червня, російські загарбники атакували Дружківку та Миколаївку на Донеччині. Загинули чотири людини, ще семеро зазнали поранень.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

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Удари по Дружківці

Від ранку окупанти завдають ударів по Дружківці. Ворог атакує місто за допомогою авіабомб та FPV-дронів.

Внаслідок кількох обстрілів поранено 46-річну жінку та трьох чоловіків віком 54, 66 і 73 років. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення та перелом стегна.

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Обстріли Миколаївки

Крім того, російські війська скинули чотири авіабомби "ФАБ-250" з УМПК на Миколаївку. Внаслідок влучання по житловій забудові загинули четверо цивільних. Ще троє осіб травмовано.

У населених пунктах пошкоджено 5 багатоквартирних будинків.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнного злочину (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

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