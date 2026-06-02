Понад 17 тисяч абонентів залишилися без газу: на Донеччині зупинили газопостачання через обстріли РФ
У Дружківській громаді на Донеччині припинили газопостачання через пошкодження мереж внаслідок російських обстрілів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили в АТ "Донецькоблгаз".
1 червня фахівці перекрили вхідну та вихідну засувки на газорозподільній станції Дружківки.
У компанії пояснили, що таке рішення ухвалили через постійні щоденні обстріли з боку російських військ та неможливість безпечно проводити аварійно-відновлювальні роботи.
"Таке рішення ухвалене у зв’язку з постійними щоденними обстрілами з боку російських окупаційних військ. Внаслідок чергових пошкоджень газових мереж наразі відсутня технічна можливість проводити аварійно-відновлювальні роботи та забезпечувати стабільне газопостачання", – йдеться у повідомленні.
Скільки людей залишилися без газу
Станом на зараз без газопостачання перебувають 17 368 абонентів.
З них 4151 споживач проживає у приватному секторі Дружківки, ще 13 342 абоненти – у багатоквартирному житловому фонді.
Крім того, без газу залишилися два абоненти у селі Кіндратівка та 15 споживачів у селищі Дружківське.
Коли саме вдасться відновити газопостачання, наразі невідомо. Роботи розпочнуть після стабілізації безпекової ситуації та отримання доступу до пошкоджених ділянок мереж.
