Понад 17 тисяч абонентів залишилися без газу: на Донеччині зупинили газопостачання через обстріли РФ

У Дружківській громаді на Донеччині припинили газопостачання через пошкодження мереж внаслідок російських обстрілів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили в АТ "Донецькоблгаз".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

1 червня фахівці перекрили вхідну та вихідну засувки на газорозподільній станції Дружківки.

У компанії пояснили, що таке рішення ухвалили через постійні щоденні обстріли з боку російських військ та неможливість безпечно проводити аварійно-відновлювальні роботи.

"Таке рішення ухвалене у зв’язку з постійними щоденними обстрілами з боку російських окупаційних військ. Внаслідок чергових пошкоджень газових мереж наразі відсутня технічна можливість проводити аварійно-відновлювальні роботи та забезпечувати стабільне газопостачання", – йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ вдарила ФАБами по Дружківці: 5 постраждалих, пошкоджено будинки

Скільки людей залишилися без газу

Станом на зараз без газопостачання перебувають 17 368 абонентів.

З них 4151 споживач проживає у приватному секторі Дружківки, ще 13 342 абоненти – у багатоквартирному житловому фонді.

Крім того, без газу залишилися два абоненти у селі Кіндратівка та 15 споживачів у селищі Дружківське.

Коли саме вдасться відновити газопостачання, наразі невідомо. Роботи розпочнуть після стабілізації безпекової ситуації та отримання доступу до пошкоджених ділянок мереж.

Читайте також: Доба на Донеччині: понад 850 атак, 2 загиблих і 21 поранений. ФОТОрепортаж