Более 17 тысяч абонентов остались без газа: в Донецкой области приостановили газоснабжение из-за обстрелов РФ
В Дружковской общине в Донецкой области прекратили газоснабжение из-за повреждения сетей в результате российских обстрелов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в АО "Донецкоблгаз".
1 июня специалисты перекрыли входные и выходные задвижки на газораспределительной станции Дружковки.
В компании пояснили, что такое решение приняли из-за постоянных ежедневных обстрелов со стороны российских войск и невозможности безопасно проводить аварийно-восстановительные работы.
"Такое решение принято в связи с постоянными ежедневными обстрелами со стороны российских оккупационных войск. В результате очередных повреждений газовых сетей в настоящее время отсутствует техническая возможность проводить аварийно-восстановительные работы и обеспечивать стабильное газоснабжение", – говорится в сообщении.
Сколько людей остались без газа
На данный момент без газоснабжения находятся 17 368 абонентов.
Из них 4151 потребитель проживает в частном секторе Дружковки, еще 13 342 абонента – в многоквартирном жилом фонде.
Кроме того, без газа остались два абонента в селе Киндратовка и 15 потребителей в поселке Дружковское.
Когда именно удастся восстановить газоснабжение, пока неизвестно. Работы начнутся после стабилизации ситуации с безопасностью и получения доступа к поврежденным участкам сетей.
