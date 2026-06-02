Более 17 тысяч абонентов остались без газа: в Донецкой области приостановили газоснабжение из-за обстрелов РФ

В Дружковской общине в Донецкой области прекратили газоснабжение из-за повреждения сетей в результате российских обстрелов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в АО "Донецкоблгаз".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

1 июня специалисты перекрыли входные и выходные задвижки на газораспределительной станции Дружковки.

В компании пояснили, что такое решение приняли из-за постоянных ежедневных обстрелов со стороны российских войск и невозможности безопасно проводить аварийно-восстановительные работы.

"Такое решение принято в связи с постоянными ежедневными обстрелами со стороны российских оккупационных войск. В результате очередных повреждений газовых сетей в настоящее время отсутствует техническая возможность проводить аварийно-восстановительные работы и обеспечивать стабильное газоснабжение", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ нанесла удар ФАБами по Дружковке: 5 пострадавших, повреждены дома

Сколько людей остались без газа

На данный момент без газоснабжения находятся 17 368 абонентов.

Из них 4151 потребитель проживает в частном секторе Дружковки, еще 13 342 абонента – в многоквартирном жилом фонде.

Кроме того, без газа остались два абонента в селе Киндратовка и 15 потребителей в поселке Дружковское.

Когда именно удастся восстановить газоснабжение, пока неизвестно. Работы начнутся после стабилизации ситуации с безопасностью и получения доступа к поврежденным участкам сетей.

Читайте также: Сутки в Донецкой области: более 850 атак, 2 погибших и 21 раненый. ФОТОрепортаж