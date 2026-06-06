Доба на Донеччині: 6 загиблих і 19 поранених через обстріли РФ. ФОТОрепортаж

У Донецькій області під вогнем опинилися 12 населених пунктів. Руйнувань зазнали житлові квартали, є загиблі та поранені серед мирних жителів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

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Покровський район

У Добропіллі загинула людина.

У Білозерському пошкоджено багатоквартирний будинок і заклад освіти

Краматорський район

На Миколаївку росіяни скинули чотири бомби "КАБ - 250" – вбили чотирьох цивільних осіб, ще чотирьох поранили. Пошкоджено багатоквартирний будинок і гаражний кооператив.

У Краматорську через удари ворожих дронів травмовано двох людей, пошкоджено відділення банку.

На Слов’янськ Росія спрямувала авіабомбу "КАБ-500" – пошкоджено підприємство, 7 цивільних авто.

По Майдану ворог вдарив БпЛА "Молнія-2" – поранено 7 мирних жителів, пошкоджено автомобіль.

Дружківка витримала 10 атак (4 авіабомби, 6 FPV-дронів). Четверо цивільних осіб зазнало поранень. Пошкоджено 6 багатоквартирних і 1 приватний будинки, 2 автомобілі комунального підприємства.

У Костянтинівці війська РФ поцілили поблизу автодороги на Дружківку – є поранений.

В Олексієво-Дружківці внаслідок влучання безпілотника є загиблий.

У Кіндратівці - 1 людина поранена.

Бахмутський район

У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

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Наслідки атак













