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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: 6 загиблих і 19 поранених через обстріли РФ. ФОТОрепортаж

У Донецькій області під вогнем опинилися 12 населених пунктів. Руйнувань зазнали житлові квартали, є загиблі та поранені серед мирних жителів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

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Покровський район

У Добропіллі загинула людина.

У Білозерському пошкоджено багатоквартирний будинок і заклад освіти

Краматорський район

На Миколаївку росіяни скинули чотири бомби "КАБ - 250" – вбили чотирьох цивільних осіб, ще чотирьох поранили. Пошкоджено багатоквартирний будинок і гаражний кооператив.

У Краматорську через удари ворожих дронів травмовано двох людей, пошкоджено відділення банку.

На Слов’янськ Росія спрямувала авіабомбу "КАБ-500" – пошкоджено підприємство, 7 цивільних авто. 

По Майдану ворог вдарив БпЛА "Молнія-2" – поранено 7 мирних жителів, пошкоджено автомобіль.

Дружківка витримала 10 атак (4 авіабомби, 6 FPV-дронів). Четверо цивільних осіб зазнало поранень. Пошкоджено 6 багатоквартирних і 1 приватний будинки, 2 автомобілі комунального підприємства.

У Костянтинівці війська РФ поцілили поблизу автодороги на Дружківку – є поранений. 

В Олексієво-Дружківці внаслідок влучання безпілотника є загиблий.

У Кіндратівці - 1 людина поранена. 

Бахмутський район

У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чотири людини загинули, ще семеро зазнали поранень внаслідок ворожих ударів по Дружківці та Миколаївці на Донеччині. ФОТОрепортаж

Наслідки атак

Обстріли Донеччини 5 червня
Обстріли Донеччини 5 червня
Обстріли Донеччини 5 червня
Обстріли Донеччини 5 червня
Обстріли Донеччини 5 червня
Обстріли Донеччини 5 червня
Обстріли Донеччини 5 червня

Автор: 

Краматорськ (927) обстріл (34369) Донецька область (11285) Бахмутський район (855) Краматорський район (1257) Покровський район (1776) Різниківка (47) Дружківка (161) Кіндратівка (9) Костянтинівка (592) Миколаївка (53) Слов’янськ (826) Білозерське (28) Добропілля (160) Свято-Покровське (17) Олексієво-Дружківка (32) Майдан (4)
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