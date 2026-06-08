В Дружковке закрывают отделение "Новой почты" из-за обстрелов

В Дружковке на Донетчине приостанавливают работу отделения "Новой почты" из-за ухудшения ситуации с безопасностью и увеличения количества российских обстрелов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Дружковская городская военная администрация.

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Согласно сообщению, отделение №3 прекратит работу с 9 июня 2026 года. Последний день его работы – 8 июня, когда оно будет обслуживать клиентов только по выдаче посылок.

Отделение №1 будет работать до середины июня

По предварительной информации, отделение №1 продолжит работу ориентировочно до 20 июня.

В городской военной администрации отмечают, что решение связано с системным ухудшением ситуации с безопасностью в общине и постоянными атаками со стороны российских войск.

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После закрытия останутся почтоматы

После прекращения работы отделений планируется сохранить функционирование почтоматов. Они будут работать при наличии технической возможности и позволят получать и отправлять посылки.

О дальнейших изменениях в работе почтовой сети жителей громады обещают сообщить дополнительно.

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