В Дружковке закрывают отделение "Новой почты" из-за обстрелов
В Дружковке на Донетчине приостанавливают работу отделения "Новой почты" из-за ухудшения ситуации с безопасностью и увеличения количества российских обстрелов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Дружковская городская военная администрация.
Согласно сообщению, отделение №3 прекратит работу с 9 июня 2026 года. Последний день его работы – 8 июня, когда оно будет обслуживать клиентов только по выдаче посылок.
Отделение №1 будет работать до середины июня
По предварительной информации, отделение №1 продолжит работу ориентировочно до 20 июня.
В городской военной администрации отмечают, что решение связано с системным ухудшением ситуации с безопасностью в общине и постоянными атаками со стороны российских войск.
После закрытия останутся почтоматы
После прекращения работы отделений планируется сохранить функционирование почтоматов. Они будут работать при наличии технической возможности и позволят получать и отправлять посылки.
О дальнейших изменениях в работе почтовой сети жителей громады обещают сообщить дополнительно.
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