Украинские дроны в лесу загоняли до смерти десяток российских штурмовиков

Украинские операторы ударных беспилотников продолжают демонстрировать полное превосходство в воздухе, методично уничтожая живую силу врага в лесополосах на линии фронта и не оставляя захватчикам ни единого шанса укрыться. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована зрелищная и динамичная подборка боевой работы пилотов батальона беспилотных систем Signum 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

На обнародованной видеозаписи зафиксировано около десятка высокоточных эпизодов поражения российских военных. Украинские FPV-дроны буквально гоняют испуганных российских штурмовиков по лесу: операторы догоняют оккупантов во время попыток бегства, находят их в кустарниках, под деревьями.

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