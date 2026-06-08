Украинские дроны в лесу загоняли до смерти десяток российских штурмовиков
Украинские операторы ударных беспилотников продолжают демонстрировать полное превосходство в воздухе, методично уничтожая живую силу врага в лесополосах на линии фронта и не оставляя захватчикам ни единого шанса укрыться. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована зрелищная и динамичная подборка боевой работы пилотов батальона беспилотных систем Signum 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.
На обнародованной видеозаписи зафиксировано около десятка высокоточных эпизодов поражения российских военных. Украинские FPV-дроны буквально гоняют испуганных российских штурмовиков по лесу: операторы догоняют оккупантов во время попыток бегства, находят их в кустарниках, под деревьями.
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+10 Андрей Моисеенко #594341
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+9 Vasiliy
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+7 Панас Стець #551129
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Іноді жаль, що ми не робимо це по відношенню до росіян.
Лише сьогодні на Сумщині російські дрони цілеспрямовано атакували цивільні автомобілі та мирних людей:
▪️ У Глухівській громаді БпЛА влучив у легковий автомобіль. Чотирьох людей госпіталізовано, 51-річний чоловік перебуває у важкому стані.
▪️ У Хутір-Михайлівській громаді внаслідок удару дрона важкі поранення отримав 56-річний чоловік.
▪️ У Конотопі після атаки російського безпілотника у важкому стані залишається 41-річна жінка.
▪️ Поблизу Білопільської громади дрон атакував ще один цивільний автомобіль. Постраждала ціла родина, люди звернулися по медичну допомогу.
росіяни - підари.
літали лісом..
А тут - "Идёт охота на волков, идёт охота-а-а...".