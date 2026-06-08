РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
3 000 33

Украинские дроны в лесу загоняли до смерти десяток российских штурмовиков

Украинские операторы ударных беспилотников продолжают демонстрировать полное превосходство в воздухе, методично уничтожая живую силу врага в лесополосах на линии фронта и не оставляя захватчикам ни единого шанса укрыться. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована зрелищная и динамичная подборка боевой работы пилотов батальона беспилотных систем Signum 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

На обнародованной видеозаписи зафиксировано около десятка высокоточных эпизодов поражения российских военных. Украинские FPV-дроны буквально гоняют испуганных российских штурмовиков по лесу: операторы догоняют оккупантов во время попыток бегства, находят их в кустарниках, под деревьями.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также: Один человек погиб и четверо пострадали в результате обстрелов Донецкой области. ФОТОрепортаж

Автор: 

армия РФ (23001) 59 отдельная мотопехотная бригада (133) дроны (7309)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Підори вони.
показать весь комментарий
08.06.2026 15:02 Ответить
+9
Буряти якісь..
показать весь комментарий
08.06.2026 15:00 Ответить
+7
кацапи нахабно геноцидять якутів...
показать весь комментарий
08.06.2026 15:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Буряти якісь..
показать весь комментарий
08.06.2026 15:00 Ответить
Підори вони.
показать весь комментарий
08.06.2026 15:02 Ответить
А яка різниця?
показать весь комментарий
08.06.2026 15:41 Ответить
Глаз узкій - значіт рускій
показать весь комментарий
08.06.2026 15:05 Ответить
То і є коренні рузкі. Всі інші білі з європоїдним лицем це манкурти з інших країн. Ще 100 років назад населення України було більше ніж московії. Але постійний геноцид українців, викрадення українських дітей постійне зомбування і підкуп українців зробили українців меньшістю, а москалі навпаки до себе приписали всі сусідні народи. Доречі це саме вони і прямо зараз те ж саме роблять.
показать весь комментарий
08.06.2026 15:32 Ответить
показать весь комментарий
08.06.2026 15:37 Ответить
А в Запоріжжі підарський дрон підірвав маршрутку в спальному районі.
показать весь комментарий
08.06.2026 15:00 Ответить
😢
Іноді жаль, що ми не робимо це по відношенню до росіян.
показать весь комментарий
08.06.2026 15:13 Ответить
щоб вам стало легше - третього червня https://meduza.io/news/2026/06/03/v-enakievo-donetskoy-oblasti-dron-atakoval-reysovyy-avtobus-ehavshiy-iz-moskvy-v-simferopol-pogibli-sem-chelovek В городе Енакиево Донецкой области украинский дрон атаковал рейсовый автобус Москва - Симферополь, погибли семь человек, еще 11 ранены.
показать весь комментарий
08.06.2026 15:31 Ответить
Кацап не бреши, там були дроноводи😡
показать весь комментарий
08.06.2026 15:33 Ответить
хто там був - достеменно не відомо. Але якось *****.
показать весь комментарий
08.06.2026 15:51 Ответить
Так там же не цивільні були. А людина каже про цивільних на расєє.
показать весь комментарий
08.06.2026 15:40 Ответить
мені все одно, хто там був у тому рейсовому комфортабельному двоповерховому автобусі.
показать весь комментарий
08.06.2026 15:53 Ответить
Теж діло.
показать весь комментарий
08.06.2026 15:55 Ответить
Русскіє тоже люді?
показать весь комментарий
08.06.2026 16:10 Ответить
що не зрозуміло у моємі коменті? Мені все одно хто був у тому комфортабельному неоплані - рускіє відпускники чи калмицкіє дроноводи.
показать весь комментарий
08.06.2026 16:23 Ответить
Поки Україна методично знищує логістику окупантів - бензовози, військові вантажівки та транспорт, який забезпечує російську армію на захоплених територіях, - росія продовжує свою війну проти цивільних.

Лише сьогодні на Сумщині російські дрони цілеспрямовано атакували цивільні автомобілі та мирних людей:

▪️ У Глухівській громаді БпЛА влучив у легковий автомобіль. Чотирьох людей госпіталізовано, 51-річний чоловік перебуває у важкому стані.

▪️ У Хутір-Михайлівській громаді внаслідок удару дрона важкі поранення отримав 56-річний чоловік.

▪️ У Конотопі після атаки російського безпілотника у важкому стані залишається 41-річна жінка.

▪️ Поблизу Білопільської громади дрон атакував ще один цивільний автомобіль. Постраждала ціла родина, люди звернулися по медичну допомогу.

росіяни - підари.
показать весь комментарий
08.06.2026 15:40 Ответить
кацапи нахабно геноцидять якутів...
показать весь комментарий
08.06.2026 15:02 Ответить
і знову портянки русіс золдатен ..
літали лісом..
показать весь комментарий
08.06.2026 15:02 Ответить
онучі здетонували
показать весь комментарий
08.06.2026 15:21 Ответить
Сафарі на приматів в посадці
показать весь комментарий
08.06.2026 15:08 Ответить
Таке враження що кацапи звільняють території Даоекого Сходу і Сибіру від місцевого населення. Готують для здачі китайцям...
показать весь комментарий
08.06.2026 15:10 Ответить
Скоріше за все це роблять китайці руками *****
показать весь комментарий
08.06.2026 15:14 Ответить
Демосковизації лісової зони від московитів!!
показать весь комментарий
08.06.2026 15:11 Ответить
Мені це нагадало менхека в халф Лайф 2, там в бета версії гри хотіли ввести ігрові автомати з менхеками, от чому таке не відкрити подібне зараз? Типо комп'ютерний клуб, сідаєш на комп'ютер вибираєш регіон лбз і дрон і літаєш по посадках шукаєш кацапів.
показать весь комментарий
08.06.2026 15:18 Ответить
є такий комп'ютерний клуб. Абонемент на рік або на два можно отримати у центрі рекрутингу.
показать весь комментарий
08.06.2026 15:36 Ответить
т бурят , как я рад
показать весь комментарий
08.06.2026 15:22 Ответить
У 2014 році з'явився вислів: "Я сегодня в поле чистом, загонял сепаратиста...".
А тут - "Идёт охота на волков, идёт охота-а-а...".
показать весь комментарий
08.06.2026 15:27 Ответить
Це вищий пілотаж вистежити в лісі орка та ще й зуміти поміж дерев упіймати його
показать весь комментарий
08.06.2026 15:34 Ответить
змагання з дронрейсінгу fpv почались ще у 2015 році, і вправи там складніші, але тут і дрони більш габаритні і важчі. та і не обов'язково поцілити прямо у сраку, достатньо навіть поряд - кількість уламків більш ніж достатня, щоб стати проблемою для самопомічі.
показать весь комментарий
08.06.2026 15:49 Ответить
показать весь комментарий
08.06.2026 15:45 Ответить
якість зйомки гарна. каламбія пікчерс відпочиває
показать весь комментарий
08.06.2026 15:56 Ответить
 
 